VIDEO: ¿La doble de Maya Nazor? Captan a Santa Fe Klan bailando con misteriosa mujer

Santa Fe Klan ha vuelto a ser tendencia en el mundo de las redes sociales; sin embargo, este hecho no se debe a un nuevo material discográfico o a una presentación en un evento en vivo, sino a un video que circula en redes en donde aparece bailando con una misteriosa y bella mujer.

Este video, que apareció primeramente en la plataforma TikTok, muestra a Santa Fe Klan con una mujer que, a priori, se parece a Maya Nazor, con quien sostuvo una relación sentimental. Ante ello, luce interesante conocer más respecto a lo que ocurre recientemente con el rapero mexicano. ¿Ya tiene una nueva novia?

¿Quién es la mujer que aparece en el video bailando con Santa Fe Klan?

En primera instancia, vale decir que la historia entre Santa Fe Klan y Maya Nazor ha sido una de las más polémicas debido a los constantes cambios que ha tenido, pues si bien al principio mostraban un cariño mutuo, los problemas económicos comenzaron a llegar una vez que confirmaron su separación.

En ese sentido, ahora ha comenzado a circular un video en redes en donde se muestra cómo Santa Fe Klan disfruta de un baile con una misteriosa mujer alta, delgada y rubia, facciones que hacen pensar en un parecido importante con Maya Nazor, quien se ha hecho popular como influencer en el ambiente digital.

Vale mencionar que, hasta el momento, se desconoce por completo la identidad de la mujer, aunque algunos usuarios en redes consideran que podría ser su nueva novia toda vez que en el video se muestra a Santa Fe Klan tomándola de la cintura y sonriendo en más de una ocasión.

¿Santa Ke Flan y Maya Nazor tienen un hijo?

Una de las razones por las cuales Santa Fe Klan y Maya Nazor han estado en el ojo del huracán se debe, precisamente, a que ambos son padres del pequeño Luka, hijo que surgió producto del amor que se profesaron en el pasado.

Cabe mencionar que, durante un tiempo, Santa Fe Klan confirmó que la madre de su hijo no le permitía verlo, mientras que del otro lado de la moneda Maya aseguró que el cantante no le brindaba el dinero suficiente para su bebé realizando violencia económica. No obstante, vale decir que, después de varias polémicas, todo haría indicar que desde hace semanas llegaron a un acuerdo pacífico.