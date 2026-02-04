Revelan testimonios que señalan a Imelda Tuñón como presunta agresora de Julián Figueroa

Tras las declaraciones de Imelda Garza-Tuñón en las que afirmó haber sido víctima de violencia durante su matrimonio con el cantante Julián Figueroa, se detonó una nueva polémica en la que el periodista Javier Ceriani dio a conocer una serie de testimonios que contradicen esa versión y colocan a Tuñón como una persona que ejercía agresión dentro de la relación.

¿Cómo se habría vivido el matrimonio entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

De acuerdo con lo expuesto por Ceriani, personas cercanas a Julián como amigos, familiares y allegados a su entorno señalaron que la relación estaba marcada por constantes conflictos y episodios de violencia principalmente ejercidos por Imelda. Uno de los testimonios más contundentes fue el de su padrino en Alcohólicos Anónimos, quien aseguró que “la relación estaba contaminada” y que, ante la gravedad de las discusiones, recomendó al cantante grabar algunos de los enfrentamientos.

A estas versiones se sumó la exnana de José Julián, hijo de la pareja, quien describió una convivencia inestable. Según sus palabras, había momentos en los que la pareja se mostraba cariñosa, pero otros en los que las peleas escalaban a gritos y agresiones físicas, incluyendo rasguños.

Ceriani también dio voz a un amigo cercano del hijo de Julián Figueroa, quien afirmó haber presenciado discusiones violentas y aseguró que, en algunas ocasiones, Imelda habría golpeado al cantante a puño cerrado. Todas estas declaraciones, enfatizó el periodista, provienen de personas del círculo íntimo del artista. Cabe destacar que el caso continúa siendo motivo de versiones encontradas entre ambas partes.

En Exclusiva: Sobrina de Maribel Guardia, rompe el silencio sobre Imelda Tuñón; fue TESTIGO de comportamientos violentos: “ella le arrojó acetona en los ojos”

¿Cómo fue la relación entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

Julián Figueroa e Imelda Tuñón iniciaron su relación alrededor de 2013, tras coincidir en un entorno de amistades comunes. Con el paso del tiempo consolidaron su vínculo y contrajeron matrimonio en 2017.

La pareja estuvo junta cerca de una década y tuvo un hijo, José Julián, nacido en 2017. La relación concluyó con la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023, a los 27 años de edad. Sin embargo, recientemente se reveló que aparentemente la pareja ya llevaba un año separada e incluso estarían en un proceso de divorcio.

Desde entonces, el vínculo entre ambas familias se ha visto marcado por conflictos públicos y legales, particularmente por la custodia del menor.