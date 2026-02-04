Maribel Guardia alza la voz al filtrarse fuertes videos de Imelda y Julián Figueroa

Maribel Guardia en las últimas semanas se ha visto en el ojo del huracán de la farándula, en especial cuando en redes sociales se filtraron fuertes videos de Imelda (la mamá de su nieto) y su hijo Julián Figueroa, demostrando la situación que vivía la pareja en ese momento.

Las imágenes han generado todo tipo de reacciones al respecto. Es así que te detallaremos si la reconocida artista ha hablado sobre el contenido divulgado o si ha dejado su opinión al respecto.

¿Qué pasó con el hijo de Maribel Guardia?

Julián Figueroa, quien fue hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, el 9 de abril va a cumplir dos años de su lamentable muerte, debido a un infarto; la noticia en su momento generó mucho escándalo por lo inesperado de la situación.

Sin embargo, Maribel y Julián se encuentran en el ojo del huracán en la farándula, al difundirse fuertes videos donde el joven artista y su pareja Imelda, se les ve en una acalorada discusión, en la que él la acusa de quemarle los ojos con acetona; mientras que ella comienza a autolesionarse para poder inculparlo.

Claramente, las imágenes se llenaron de comentarios al respecto, con opiniones divididas donde defienden a cada persona. Sin embargo, Maribel Guardia hasta el momento no ha emitido ningún comentario al respecto, donde dé su postura al respecto. Lo último que publicó fue una foto de Bad Bunny, felicitándolo por ganar el Grammy.

¿Cuántos hijos tuvo Julián Figueroa?

Julián Figueroa, antes de su muerte, mantuvo un matrimonio con Imelda Garza-Tuñón, con quien tuvo a su primer y único hijo. Desde entonces se ha realizado toda una disputa legal por tener la custodia del menor. Durante un periodo, la mamá de Julián y la abuela del menor tuvieron bajo su cuidado al pequeño.

Hasta que en junio del 2025, perdió la custodia definitiva, por lo que el pequeño regresó con su mamá. Ante los fuertes videos que se han publicado al respecto, se ha generado todo tipo de opiniones por el público; a eso se le agregan las declaraciones que ha hecho la expareja de Julián.