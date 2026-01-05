Estos famosos morirán en 2026, según la Death List

Una vez más, el mundo se ve impactado por la publicación de la Death List, Lista de la Muerte, en el que figuras famosas del mundo entero aparecen en un ranking de quienes morirían en el transcurso del presente año. La publicación no deja de generar debate y preocupación.

El mundo del Internet tiene de todo para movilizar sentimientos en todas las personas. Sitios y redes sociales se han convertido en los principales medios de entretenimiento a lo largo y ancho del planeta, pero también en una caja de resonancia en donde la ética y la moral quedan en análisis.

¿Qué es la Death List?

La Death List es un sitio web del Reino Unido que es muy popular y a la vez polémico ya que cada año ofrece una lista que incluye a 50 celebridades del mundo entero. Según sus creadores, en la lista aparecen los nombres de los famosos que podrían fallecer durante el presente año, de acuerdo a los parámetros establecidos por el comité que dirige el sitio.

La Lista de la Muerte no es al azar sino que el comité del portal web sigue reglas estrictas para mantener la "integridad" de lo que muchos consideran un juego macabro. En este punto indican que los candidatos deben ser lo suficientemente famosos y que solo 25 personas de la lista del año anterior pueden volver a repetirse en la nueva lista.

¿Qué famosos aparecen en la Death List?

Para este 2026, la Death List ha vuelto a llevarse todas las miradas y generar el debate sobre lo ético y lo moral en torno a este tipo de publicaciones. Lo cierto es que los nombres fueron publicados y en esta oportunidad se incluyó por primera vez al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien padece de cáncer de próstata.

Quien también fue incluido en la Lista de la Muerte es el actor William Shatner. A sus 94 años de edad, el famoso canadiense recibió en 2024 un diagnóstico de melanoma en estadio 4. Tras él aparecen los nombres de la actriz británica Dame Judi Dench quien es afectada por degeneración macular.

Otra figura que se destaca en el listado es el actor y comediante británico Billy Connolly y el actor australiano George Lazenby, de 86 años de edad y recordado por haber interpretado a James Bond en la película “On Her Majesty's Secret Service” de 1969.

La Death List tiene en total 50 nombres de famosos que, según el análisis de su comité, podrían fallecer en el transcurso del presente 2026. Mientras los nombres fueron publicados abiertamente, los internautas se expresan a favor y en contra del portal que no deja de sumar polémica y despertar el interés en todo el mundo.