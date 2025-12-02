Mueren músicos de reconocido cantante en trágico accidente

La música latinoamericana nuevamente se tiñe de luto tras un accidente de tránsito que le costó la vida a dos músicos. Se trata de los integrantes de la formación que acompaña al cantante popular de Colombia, Dany Cardona, quien utilizó sus redes sociales para confirmar la triste noticia.

El 2025 sigue siendo escenario de muertes que conmueven al mundo del espectáculo y es que en estos once meses cada semana han ocurrido muertes de personalidades de la televisión, el cine, la música o el teatro.

¿Quiénes son los músicos de Dany Cardona que murieron?

De acuerdo con la información precisada, el siniestro vial que se cobró la vida de los dos músicos tuvo lugar el pasado sábado 29 de noviembre en la vía Panamericana en Popayán, Cauca, de Colombia. Por allí transitaba el bus en el que los integrantes de la banda de Dany Cardona se dirigían a un concierto.

Tras el accidente, se confirmó que dos personas habían perdido la vida en el lugar y luego se constató que se trataba de Anderson Perez Toro (bajista) y Nicolás Mateo Urbano Rodríguez (requentista). Ambos integraban la formación que acompaña en sus shows a Dany Cardona.

¿Cómo despidió Dany Cardona a sus amigos?

Tras confirmarse la triste noticia, fue el propio Dany Cardona quien utilizó sus redes sociales para compartir su dolor con los seguidores de la banda. “Con profundo dolor informamos el fallecimiento de dos de nuestros músicos. A sus familiares: Anderson Peres Toro y Nicolás Mateo Urbano Rodríguez. Los acompañamos en este inmenso dolor y pedimos respeto por su privacidad”, expresó el artista en un posteo.

Dany Cardona despidió a sus amigos fallecidos con sentidas palabras al expresar: “Hoy lamentamos mucho este momento. Este ha sido un año duro. Lleno de desafíos y pruebas muy duras. Vuelen alto muchachos, gracias por todo. Y Que Diosito los reciba. Espero algún día encontrarlos allá arriba y seguir cantando y tocando como lo hicimos”.