¡Última hora! Julio Camejo anuncia su divorcio después de más de 10 años de matrimonio, esto se sabe

Julio Camejo es un actor de telenovelas muy reconocido en el país, en especial por salir en importantes producciones que lo hicieron un artista de renombre en el país.

Ahora su vida sentimental se encuentra en el ojo del huracán, en especial al anunciar su divorcio de Isabela Gutman, con quien mantuvo una relación de más de 10 años. Te detallaremos todo lo que se sabe sobre la ruptura.

¿Qué pasó con Julio Camejo?

Recientemente, Julio Camejo anunció su separación de la bailarina Isabela Gutman, con quien mantuvo un matrimonio de más de 10 años, relación que tuvo sus altibajos.

No olvidemos que el actor, en una entrevista, reveló que durante el sismo del 2017, corrió desde Zona Rosa a San Ángel para ver cómo se encontraba su familia, por lo que fue una señal que él tomó para darle una segunda oportunidad a su relación.

Otro momento difícil fue durante la pandemia, ya que se le presentaron varios problemas en su matrimonio. Desde el 2020, su vida matrimonial se ha visto envuelta por rumores así.

¿Cuántos hijos tiene Julio Camejo?

El actor Julio Camejo junto a Isabela Gutman solamente tuvieron a dos hijos, con los nombres de Sofía y Gael, a quienes presume en sus redes sociales, demuestra cómo los va creciendo día a día; son los únicos que tiene.

En sus redes sociales se destaca por subir los proyectos en los que se encuentra participando; actualmente se mantiene activo en la nueva temporada de Survivor México a sus 48 años. Ahora hay que esperar a que el artista dé a conocer más información sobre la inesperada separación, anunciando la razón de su decisión, en especial después de pasar más de 10 años de matrimonio.

Isabela Gutman hasta el momento no ha dado declaración alguna del divorcio; esperemos que en los siguientes días alguno de los dos suba información explicando todos los sucesos. Cuéntanos, ¿te esperabas esa noticia de la emblemática pareja?