Julio Camejo crítica a las personas que denuncian abuso.

Julio Camejo encendió las alarmas con sus recientes comentarios a la prensa mexicana, pues explotó en contra de las personas que acusan abusos sexuales, pero que en su momento, obtuvieron un beneficio económico o profesional.

Sasha Soköl recordó su relación con Luis de Llano | Ventaneando

En exclusiva para Venga la Alegría , el actor criticó a las personas que ahora alzan la voz en sus casos de acoso del pasado, pero que se vieron beneficiadas.

“Yo entiendo a todas las personas que alzan la voz, bienvenidas, pero siempre tuvieron la posibilidad de decir que ‘no’. Lo que no respeto es que después de que lo obtuviste, salgas a hablar”, dijo el cubano a este programa.

Te puede interesar: Julio Camejo desaprueba comentarios racistas y llenos de odio en contra de su compatriota Livia Brito.

Julio Camejo recuerda su historia de acoso

Julio Camejo recordó la vez que un productor de teatro intentó acosarlo, pero él frenó la situación.

“Yo le dije ‘no estás entendiendo, hay un desnudo en la obra de teatro, pero no es que venga a desnudarme para ti’. Agarré mis cosas y me fui. Él me dijo ‘si no haces eso, nunca vas a llegar a nada’. Un día me lo encontré en una escalera, me lo topé de frente y le dije ‘¿Ves? Nunca me tuve que desnudar para nadie’. Yo dije que no”, declaró el histrión.

Julio Camejo asegura que las personas tienen la oportunidad de decir “no” en lugar de beneficiarse profesionalmente.

“Supe decir que no. No te ganas el protagónico haciendo cosas indebidas para que después digas ‘me hicieron esto’. No, sí hiciste el protagónico y cobraste por eso”, concluyó.

En los últimos años han salido más personas contando sus historias de abuso sexual. Uno de los casos más sonados fue el de Sasha Sokol, quien reveló que sufrió grooming por parte del productor Luis de Llano.

Entre los creadores de contenido también se han dado a conocer algunos casos de abuso. Tal como le pasó a Nath Campos, quien denunció al youtuber Rix hace algunos meses.

También te puede interesar: Mariana Seoane y Julio Camejo entregaron equipos médicos a los hospitales que combaten el COVID-19.