Este fue el mensaje que publicó Jorge Martíneza antes de morir

Tras el anuncio de la muerte de Jorge Martínez , dejó un terrible vacío en la música, ya que se trató de un ídolo del rock en español, una importante personalidad que se encargó de marcar toda una era en la música, dejando un importante legado. Por eso su muerte ha dejado un fuerte impacto entre los usuarios.

Ante su repentino deceso, te detallaremos si el reconocido artista dejó un último mensaje antes de morir, información que debes conocer. Así que no te pierdas todos los detalles que te vamos a compartir a continuación.

¿Cuál fue el último mensaje de Jorge Martínez?

Antes de la muerte de Jorge Martínez, el músico, junto a la agrupación de Ilegales, tenían previstas varias presentaciones en vivo; lamentablemente, varias de ellas fueron canceladas, debido al estado de salud del artista, ya que estaba en una intensa lucha contra el cáncer, siendo sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, pudo dejar un último mensaje en la cuenta de la banda, donde vemos al ídolo del rock en español, hablando sobre una de sus canciones con el título “África paga”, donde habla sobre un soldado que visita África para defender los intereses que no son suyos. Aunque la publicación del video fue poco tiempo antes de su deceso, se le podía ver bien al artista.

Otro último mensaje del artista donde lo podemos ver aún vivo es donde explica lo que simboliza la canción de “Para siempre”, describe momentos de su vida, representando la fragilidad y temporalidad de las etapas de la vida.

¿Qué le pasó a Jorge Martínez?

La noticia sobre el fallecimiento de Jorge Martínez se dio a conocer en la cuenta de Instagram de Art Music Agency, donde se publicó un comunicado en el que se explicaba la muerte del artista, detallando que llevaba varios meses luchando contra el cáncer.

En el documento hay una frase que resuena mucho, que es “Su legado seguirá resonando siempre”, dejando en claro que, aunque ya haya fallecido, su música permanecerá viva en las nuevas generaciones que lleguen. Ante los hechos, muchos usuarios lamentaron el deceso del ídolo del rock en español .