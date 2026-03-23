¿Quiénes son Andy Fernanda y Kakalo? Los ganadores del casting de Un Tal Fredo para su boda

Lo que comenzó como una dinámica en redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los eventos más virales en la boda del creador de contenido, Un Tal Fredo y su pareja sentimental, Adrían Álvarez, pues su ceremonia fue amenizada por los ganadores del casting que abrió el influencer a través de sus redes sociales.

Previo a su enlace matrimonial Alfredo Molina y Álvarez lanzaron un casting público para elegir entre sus seguidores y público al cantante que interpretaría ciertas canciones que ellos consideraron importantes durante su ceremonia y tras semanas de incertidumbre, los nombres de los ganadores fueron revelados, justo el día de su unión.

¿Quién es Andy Fernanda y Kakalo, los ganadores del casting de Un Tal Fredo?

La boda de Álvarez y Molina se celebró este 21 de marzo del 2026 en Coahuila, Sinaloa, y durante este día el influencer compartió momentos clave de su celebración, entre ellos estuvo la presentación de Andy Fernanda y Kakalo, los ganadores del casting, quienes desde hace unas cuatro semanas aproximadamente ya sabían que eran los elegidos para este evento.

Andy fue descrita como una persona con voz angelical, además que supo adaptar con su voz una canción que la pareja le pidió personalmente interpretar.

Estoy con los ganadores del concurso de canto, mi querida Andy y Kakalo, de verdad el sueño que estén aquí, los amamos…Obviamente tu voz angelical necesitamos para este ritual de la ceremonia, te la rifaste ¿Estás nerviosa?. Y hermanito la composición que te aventaste nos hizo llorar un chingo

El otro ganador ganador fue el cantante sonorense Kakalo, quien destacó con una emotiva composición original dedicada a la pareja. Su audición superó el millón de visualizaciones y generó miles de reacciones.

La boda de Un Tal Fredo no solo fue un evento íntimo, sino un fenómeno digital que combinó amor, música y participación del público, demostrando cómo las redes sociales pueden transformar momentos personales en experiencias compartidas.

¿Cómo fue la convocatoria para buscar al cantante que interpretaría en la boda de Un tal Fredo?

La convocatoria para encontrar al artista se realizó a través de la cuenta de TikTok del influencer, tras el llamado decenas de participantes enviaron sus propuestas musicales, sin embargo, uno logró conquistar tanto a Molina como a su pareja.

Tras concluir la selección se reveló que la pareja había quedado flechada por más un cantante por lo que se pensó en agregar a más, igual se planeo en qué momento destacaría cada uno de ellos.