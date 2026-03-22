Un Tal Fredo elige a artista sonorense para cantar en su boda: conoce quién ganó el casting

Este sábado, 21 de marzo, se celebró la boda del reconocido influencer Alfredo Molina - mejor conocido en el mundo de las redes sociales como Un Tal Fredo - y su pareja, Adrián Álvarez. La unión se llevó a cabo en Coahuila, mientras que uno de los artistas elegidos para cantar en la ceremonia fue Kakalo, quien ganó la audición del creador de contenido con una emotiva canción, escrita específicamente para la pareja. Así se vivió el momento:

Así fue la audición de Kakalo, el artista sonorense elegido por Un Tal Fredo para cantar en su boda

La audición de Kakalo para la boda de Un Tal Fredo superó el millón de vistas en TikTok. El audiovisual, de casi dos minutos, muestra una composición original del cantante sonorense, escrita especialmente para la pareja, según las experiencias e historias que ellos mismos han compartido vía redes sociales.

“Esta es mi audición para cantar en la boda de Un Tal Fredo… Pero, como lo mío es componer, escribí algo con lo que pude encontrar en Instagram”, señaló el músico antes de comenzar a cantar. El video cuenta con cerca de 200 mil likes y miles de comentarios, incluido uno del creador de contenido, quien aseguró haber llorado con la letra de la canción, por lo que no es sorpresa que haya sido el elegido.

¿Quién es Kakalo?

Kakalo, cuyo nombre real es Juan Carlos Corral Félix, es un músico originario de Hermosillo, Sonora. Si bien su fuerte es el regional mexicano, el artista ha demostrado tener talento para cualquier género. En 2025, se convirtió en el ganador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, gracias a su sencillo “Tierra Trágame”. Recientemente, estrenó una colaboración con Leonel García, de Sin Bandera, titulada "Tu Ladito De La Cama". También ha compuesto canciones para Carín León y Pepe Aguilar.

Además de Kakalo, la celebración también contó con la presencia de Carlos Rivera, quien sorprendió a los invitados y usuarios de redes sociales al aparecer en el festejo previo a la gran ceremonia.