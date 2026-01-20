¿Necesita Oxígeno? Este es el estado de salud ACTUAL de Verónica Castro tras haber estado hospitalizada

En los últimos días el estado de salud de Verónica Castro ha mantenido a sus fanáticos al tanto de cada detalle, pues desde que se informó el pasado miércoles 14 de enero en la transmisión de Ventaneando que la actriz, cantante y productora se encontraba hospitalizada ha habido cierta incertidumbre sobre su bienestar.

Los primeros detalles que se supieron fue que Verónica había sido hospitalizada por decisión de uno de sus médicos, por lo que estuvo unos días internada, con el fin de recibir un par de terapias y así poder controlar el intenso dolor.

¿Cuál es el estado actual de Verónica Castro?

Lo último que se supo sobre la celebridad es que su estado de salud se encontraba estable y por ahora se sabe que no la someterán a alguna cirugía, en espera de que el tratamiento que reciba sea únicamente terapéutico.

Ante esto, recientemente, su hermano José Alberto “El Güero” Castro habló sobre Vero y detalló lo siguiente:

“Verónica ahorita acaba de salir bien gracias a Dios de un chequeo que se fue a hacer al hospital”, mostrándose muy optimista de las dolencias que ha arrastrado su hermana estos últimos días.

¿Cuál es el estado de salud de Verónica Castro? ‘El Güero’ Castro lo aclara y reacciona al polémico episodio con Julio Iglesias

Además también se explicó en recientes declaraciones que la actriz ha tenido que usar oxígeno debido a problemas en los bronquios y secuelas del tabaquismo, aunque explicaron que no se trata de una situación mayor.

¿Qué le pasó a Verónica Castro?

El problema de salud que tiene Verónica se debe a que hace un par de décadas esta sufrió un accidente al montar un elefante por lo que desde entonces, se ha sometido a varias cirugías en la columna vertebral ya que ha padecido fuertes dolores a través de los años.

La artista también resultó con algunas fracturas en las vértebras cervicales y una fuerte lesión por la que estuvo a punto de perder la movilidad de las piernas aunque gracias a la temprana atención del percance logró mermar las secuelas.