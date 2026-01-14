Hospitalizan a Verónica Castro: Este es su estado de salud HOY 14 de enero

Este miércoles 14 de enero, nuestra querida Pati Chapoy informó durante el programa en vivo de Ventaneando que Verónica Castro fue hospitalizada por decisión de uno de sus médicos y estará un par de días internada, con la finalidad de recibir un par de terapias para controlar el intenso dolor.

El estado de salud de Verónica Castro es estable y Paty aseguró que no la someterán a ninguna cirugía, ya que solo el tratamiento que recibirá la actriz será terapéutico.

Te puede interesar: Reviven FUERTES acusaciones de Verónica Castro hacia Julio Iglesias; dice que la tocó y besó sin su consentimiento

Verónica Castro hospitalizada por secuelas de un accidente de hace más de 20 años

El problema de salud que tiene Verónica se desencadenó hace 20 años cuando la actriz sufrió un accidente al montar un elefante y, desde entonces, se ha sometido a varias cirugías en la columna vertebral debido a los intensos dolores que ha sufrido, mismos por los cuales recibirá terapia.

En dicho accidente de hace más de dos décadas, la también conductora tuvo varias fracturas en las vértebras cervicales y una fuerte lesión por la que estuvo a punto de perder la movilidad de las piernas; sin embargo, gracias a la temprana atención de la emergencia logró no tener secuelas tan graves.

Reviven polémica de Verónica Castro mientras se encuentra hospitalizada

El día de ayer se viralizó la noticia de que Julio Iglesias supuestamente acosó a dos de sus exempleadas, motivo por el cual se revivieron varias polémicas antiguas, una de ellas donde Verónica Castro aseguró que ella también recibió acoso por parte del cantante.

Verónica reveló hace varios años en una entrevista exclusiva para Pati Chapoy que arriba de un escenario, Julio Iglesias la tocó indebidamente: "Un día me agarró la nalga arriba de un escenario", cuando ocurrió ese suceso, Castro soltó un golpe y cuando volteó, se dio cuenta de que había sido el cantante quien lo hizo.