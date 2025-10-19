Valentina Gilabert reaparece en el video musical de El Bogueto

Valentina Gilabert vivió un terrible momento que casi le cuesta la vida. Después de un largo periodo ha logrado salir adelante, logrando incorporarse a su día a día con normalidad. Recientemente, la joven reaparece en un video musical de “El Bogueto” acompañado de otros reconocidos influencers.

Siendo un claro ejemplo de que ella está continuando con su vida, incorporándose a nuevos proyectos. Para que te enteres de todo el chisme, te diremos todo lo que se sabe sobre su más reciente aparición.

¿En qué video musical aparece Valentina Gilabert?

Recientemente, El Bogueto, un cantante de reggaeton mexicano, en sus redes sociales, ha subido varios videos de las grabaciones para su nuevo video musical de la canción “Aló”, una forma para promocionar su más reciente trabajo.

En dichos videos, se ha visto la presencia de Valentina Gilabert, quien aparece en compañía de otros influencers y personalidades reconocidas como Sol León, Dania Méndez, La Divaza, Gomita, Abelito, entre otras. Hasta el momento, no se ha publicado el video.

Valentina, durante su participación en el video, aprovechó el momento para grabar un pequeño video con El Bogueto, mientras bailan juntos la canción de “Cuando no era cantante”. Por otro lado, la influencer en su cuenta de TikTok, relata cómo fue su experiencia de colaborar en la grabación.

Desde antes de su participación en el video musical, podemos ver a la joven influencer activa en sus redes sociales, demostrando cómo ella ha continuado con su vida con normalidad, compartiendo su día a día.

¿Qué le pasó a Valentina Gilabert?

No olvidemos que Valentina Gilabert, en febrero del 2025, fue atacada por Marianne Gonzaga, recibiendo varias puñaladas en el cuerpo, causando gran conmoción entre el público de México.

Aunque durante varios días Valentina se encontraba en un estado de salud delicado, logró salir adelante. Al poco tiempo del crimen, Marianne fue detenida, para el 23 de julio salió de prisión, pero deberá de seguir ciertas indicaciones legales para poder disfrutar de su libertad.