Las tendencias cada vez avanzan más rápido y se debe estar actualizado para vestir a la moda. A escasos días de que concluya el 2025, hay 5 outfits que debes tener sí o sí para el primer mes del 2026 y que en algunos casos son tanto para hombre y mujer, pero por lo pronto estos son los 11 modelos de vestidos que puedes usar en Año Nuevo: sencillos, aunque elegantes.

1. Bombers

Este tipo de chamarras dejará de utilizarse en outfits deportivos para lucir más elegante, sobre todo sí son oversize, pues ello le dará a la persona una visión de hombros amplios. Los bombers se pueden acompañar de camisas con lazada en mujeres, mientras que en el hombre con cualquier prenda, pues de este tipo fue de las más vistas en la Semana de la Moda Milán 2025. Estos son los 49 peinados sueltos que serán tendencia en 2026 .

5 outfits que serán tendencia en enero de 2026 para hombre y mujer: se ven increíbles|IA

2. Camisa blanca

Esta prenda es la base de todos los outfits, pues en todo guardarropa se debe tener esta opción sí o sí. El outfit se puede llevar una talla más grande de lo habitual, con lazadas o fajada, acompañada con jeans, pantalones negros o faldas.

3. Prendas con rayas

En enero de 2026 serán tendencia las prendas con rayas. La clave para que tu outfit sea todo un éxito es optar por trazos desde los más gruesos hasta los más delgados y siempre que haya una combinación de colores, como negro y gris o azul y marrón.

Los 2 accesorios tendencias para tus outfits de 2026

4. Collares con colgantes

Este tipo de accesorios serán tendencia el próximo año tanto en hombres como en mujeres. El truco de ello es utilizar prendas minimalistas o básicos, para así elevar el outfit con los collares que cuelguen hasta el pecho.

5. Zapatos Oxford

Este tipo de zapatos estarán a la moda en 2026, supliendo a los mocasines, pues ya se han visto en grandes pasarelas como Loewe, Miu Miu y en el Street style de las capitales de la moda. Este accesorio es cómodo y elegante.