39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa

Este estilo lo puedes utilizar para la cena de Año Nuevo o para algún otro evento de “caché”, pues se ve elegante y hermoso

Estilo de vida

Escrito por:  José Alejandro

Las tendencias en peinados cada vez van cambiando, pues antes el pelo recogido en eventos era sinónimo de elegancia, pero ahora también se puede utilizar suelto, como lo son estos 49 estilos que serán tendencia en 2026 . Los 39 modelos semi recogidos también son otra buena opción y se ven lindos en cabellos lacio o chino.

De acuerdo con un artículo del portal Schwarzkopf, este tipo de peinado es tendencia y se le llama semi bun. En este modelo solo se recoge la parte superior del cabello en un moño y el resto se deja suelto, en un proceso fácil, práctico y que está de moda. Conoce las 11 ideas de peinados con diadema para mujeres o niñas .

39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa|Pinterest
39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa|Pinterest
39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa|Pinterest
39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa|Pinterest
39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa|Pinterest
39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa|Pinterest
39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa|Pinterest
39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa|Pinterest
39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa|Pinterest
39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa|Pinterest
39 ideas de peinados semi recogidos elegantes: puede ser en cabello lacio o chino y te verás preciosa|Pinterest
