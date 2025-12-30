9 diseños elegantes de uñas de gelish que puedes usar en cortas o largas: deslumbrarás a todos.

Durante años, el universo de las manicuras vivió una grieta beauty: técnicas naturales versus los que adoran las novedades. Del lado más trendy aparecen las uñas gelish , una tendecia con esmaltes en gel que se sellan con lámpara y prometen brillo espejo, cero descascarado y una prolijidad que resiste todo. ¿Para qué sirven? Para olvidarte del esmalte saltado y lucir manos impecables por días, sin esfuerzo extra.

Como menciona Vogue España, el gelish ya no se conforma con durar. Hoy es un terreno creativo donde valen relieves, efectos, mezclas inesperadas y diseños que llaman la atención. Líneas irregulares, detalles artísticos y acabados originales convierten cada estilo en una forma de expresión personal. Estas son algunas ideas que puedes hacerte y causar furor en Año Nuevo.

