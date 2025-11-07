Ignoran a Fátima Bosch en evento importante de Miss Universo 2025 tras su pelea con Nawat: el VIDEO que lo prueba

El escándalo en Miss Universo 2025 no ha terminado. Ahora, los organizadores están manejando con cautela todo lo que comparten en los eventos previos a la final, intentando evitar a la modelo mexicana Fátima Bosch tras su pelea con Nawat Itsaragrisil.

O al menos eso parece en un video que circula en redes sociales, donde se observa cómo los presentadores la ignoran por completo durante uno de los eventos más importantes.

Qué se ve en el video donde supuestamente ignoran a Fátima Bosch en un evento de Miss Universo

En un salón de una marca tailandesa, se realizaron una serie de preguntas a las modelos participantes de varios países, incluida la anfitriona. Una a una fueron respondiendo mientras el micrófono pasaba de mano en mano, pero en ningún momento se le dio la oportunidad de hablar a la modelo tabasqueña.

La secuencia del video, que ya se hizo viral, muestra a Bosch con un semblante incómodo , algo que sus seguidores mexicanos notaron rápidamente y señalaron en los comentarios del material difundido en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).

En los comentarios, varios usuarios compartieron sus teorías y quejas ante lo ocurrido.

“La pregunta es: ¿la están invitando a esos eventos porque ya estaba programada y no pueden sacarla, o la llevan para hacer más visible que la van a tratar como si no existiera?”, escribió un usuario. Otro, molesto, agregó: “Wow, qué feo eso. ¿Por qué tratan así a la muchacha?”. Finalmente, una seguidora comentó: “Me siento tan indignada. Fátima voltea su carita para todos lados. De dónde saca fortaleza para seguir… yo me iría”.

¿Cuándo es el concurso de Miss Universo 2025?

La ceremonia final del concurso de Miss Universo se llevará a cabo el próximo viernes 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

(INSTAGRAM @fatimaboschfdz) Fátima Bosch es Miss México, que representa al país en Miss Universo 2025.

Con el paso de los días y las galas previas, los reflectores sobre la ceremonia están más encendidos que nunca tras la pelea entre Miss México, Fátima Bosch, y Nawat Itsaragrisil.