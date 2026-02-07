Vicente Fernández Jr. se convierte en papá a los 61 años de edad

El pasado viernes 6 de febrero se dió a conocer la noticia de que había nacido la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana Gozález; una pequeña de nombre Isabella Fernández González.

¿Cómo fue el nacimiento de la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González?

Aunque la llegada de la pequeña estaba programada para el 17 de febrero (mismo día del nacimiento de Vicente Fernández), el parto se adelantó y la bebé nació antes en un hospital privado en Guadalajara. Ante esto su padre no contuvo la emoción y compartió las primeras imágenes de su hija en donde se puede ver a él portando un equipo especial para estar dentro del quirófano tomando la mano de su pequeña hija. Por otro lado, también compartió una foto donde se puede ver a su esposa Mariana Gozález en la cama del hospital junto a él.

¿Cuándo se dió a conocer la noticia del embarazo de Mariana González?

El anuncio del embarazo de Mariana se dió a conocer el 19 de agosto del 2025 a través de un video en instagram que contenía imágenes de un ultrasonido. La pareja expresó que habían esperado a que Mariana cumpliera el primer trimestre de embarazo para anunciar la noticia con sus seguidores. En dicha publicación expresaron la gran felicidad que sentían ya que esa bebé representaba un milagro para ellos. “Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza” fueron algunas de sus palabras.

¿Cómo fue el baby shower de Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr.?

Mariana González compartió un video el 23 de enero sobre la celebración de su baby shower en donde se pudo ver que fue una fiesta hermosa en un jardín con una temática rosa y de muchos colores. Hubo música en vivo, grandes decoraciones e incluso actividades para los invitados, como pintar camisas para bebés. La celebración contó con la presencia de figuras públicas como la madre de Vicente, María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como “Doña Cuquita”.

¿Quién es Vicente Fernández Jr.?

Es el hijo mayor de la leyenda musical Vicente Fernández. Ha incursionado en la música y cuenta con proyectos como “El Mayor de los Potrillos” y “Juramentos”. Por otro lado, también se ha dedicado al mundo empresarial ya que está involucrado en sectores de bienes y raíces así como perfumería y la industria del tequila.