Victoria Ruffo rompe el silencio tras ataques de Eugenio Derbez.

Victoria Ruffo abrió su corazón ante millones de televidentes mexicanos y contestó a las burlas que se hicieron en la serie De Viaje con Los Derbez.

Victoria Ruffo no tiene miedo a regalar firmes opiniones

Victoria Ruffo; como amiga de Araceli Arámbula, comenta sobre la relación que Luis Miguel tiene con sus hijos.

Fue en la segunda temporada del programa, donde el comediante expresó que no le hablaría a Victoria, ni aunque le pase algo a su hijo José Eduardo.

“Yo no he visto ningún reality show, seguramente me enteraré por una fan o en Twitter. Yo no he visto ningún reality show”, expresó la actriz mexicana sobre los comentarios de su ex.

La artista, de 58 años, confirmó que no tiene rivalidad con Eugenio, pero tampoco se convirtieron en grandes amigos tras su separación.

¿Sabes qué pasa? Que ya son muchos años. José Eduardo acaba de cumplir 29 años y entonces Eugenio tiene su vida hecha y yo la mía. Lo que tenemos en común es un hijo maravilloso. Ya son tantos años. Eugenio y yo no tenemos contacto, ahorita ya ni de chiste. Ni estamos enojados ni nada

Victoria Ruffo habla de su turbio pasado con Eugenio Derbez

Fue en 1992, cuando Victoria Ruffo y Eugenio Derbez trajeron al mundo a José Eduardo Derbez en medio de una ola de dimes y diretes por parte del público mexicano.

Ahora, la famosa intérprete de melodramas abrió su corazón y confesó que sí tuvo problemas con el comediante por la manutención del bebé.

“Sí hice un proceso legal para que lo viera y se ordenó. Ahorita los problemas que existen con las parejas actuales deberían de calmarse, todo en su momento se asienta”, expresó la mexicana en reciente encuentro con la prensa.

Fiel a su estilo y humor sarcástico, Eugenio Derbez no deja de hacer bromas relacionadas a sus exparejas en la serie De Viaje de Los Derbez. Recordemos que el artista y su familia se volvieron tendencia en días anteriores tras el estreno de la segunda temporada el íntimo reality show.

