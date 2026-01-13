Revelan cuándo morirá Bruce Willis y otra personalidad de Hollywood

El mundo del espectáculo internacional ha enfrentado en 2025 la pérdida de grandes figuras que, principalmente por su avanzada edad, han fallecido. El 2026 podría también traernos estas tristes noticias y en este punto dos videntes se han expresado.

Se trata de Marce Rivas y Luis Rivas, quienes se presentan como “Brujos en armonía”, y que han sorprendido recientemente con predicciones puntuales. Los videntes confirmaron cuándo fallecerá el reconocido actor Bruce Willis, pero también deslizaron el nombre de otra personalidad de Hollywood que fallecería.

¿Cuándo morirá Bruce Willis?

El actor Bruce Willis atraviesa desde el 2022 serios problemas de salud que lo llevaron a alejarse del mundo de la actuación. Tras más de 40 años de trayectoria, el famoso estadounidense fue diagnosticado con afasia y luego con demencia frontotemporal (DFT) por lo que su vida pública se vio disuelta.

Mientras aún resuenan los rumores que a fines del 2025 señalaban que el actor había fallecido, Marce Rivas y Luis Rivas indicaron en una entrevista periodística que Bruce Willis morirá en 2026. “Hay un personaje muy querido, muy famoso, que se nos va. Anda medio malón, se ha visto un poco enfermo, se nos va”, remarcó Marce Rivas.

¿Qué otra figura moriría en 2026?

Las predicciones de los “Brujos en armonía” sorprendieron aún más al revelar que otra personalidad de Hollywood morirá en 2026. Mientras Marce Rivas hacía alusión a Bruce Willis, el otro vidente expresó: “Yo pensaba en realidad estaba pensando en alguien más moreno”.

En este punto, reveló que el otro actor que fallecería este año es Morgan Freeman. “Se ha visto enfermo y ya tiene una edad avanzada. A lo mejor nos da la sorpresa este año o, mejor dicho, la tristeza”, remarcó Luis Rivas para sorpresa de quienes han crecido disfrutando del talento de ambas figuras de la gran pantalla.