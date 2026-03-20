VIDEO: Christian Nodal se hace llamar “chaparrito infiel entaconado” en pleno concierto

Al parecer Christian Nodal ya encontró una nueva forma de hacer frente al 'hate' que recibe en redes sociales, pues en un concierto reciente hizo referencia a los adjetivos que algunas personas suelen usar para denostarlo. Él mismo se autodenominó como "chaparrito infiel entaconado".

A continuación te contamos cómo fue el momento en que el cantante de regional mexicano se hizo llamar así y las diferentes reacciones que está provocando.

Christian Nodal se hace llamar "chaparrito infiel entaconado" en pleno concierto

Durante una presentación reciente que tuvo en Tecámac, Estado de México, Christian Nodal elogió a su público femenino por los elaborados outfits y el esmero en el arreglo personal que ponen para acudir a sus presentaciones. Inmediatamente después hizo alusión a algunas de las burlas que recibe en internet.

"Pa'ver a su chaparrito infiel entaconado", fueron las palabras que eligió el intérprete para bromear con su público, que en gran medida aplaudió el gesto durante el concierto. Con una sonrisa de complicidad, Nodal continuó su presentación.

Desde hace varios meses se han vuelto comunes los memes, stickers y comentarios burlándose de la estatura de Christian Nodal y su uso de botas con plataforma, como parte de la polémica que le ha perseguido en los últimos casi dos años.

"O sea que sí ven los comentarios de las redes", "faltó decir 'soy un mal padre'" y "el ex de Cazzu", son algunos de los comentarios negativos que el cantante ha recibido en redes sociales, entre los videos que han replicado el momento viral. También hay muchos fans que lo defienden: "eso se llama madurez emocional, cuando ya nada te afecta", "se burla de los haters" y "el chaparrito más exitoso", dicen en los comentarios.

Christian Nodal relata momentos de tensión en Zacatecas y confirma demanda contra Cazzu

Han pasado solo unos días desde que se confirmó la demanda que Christian Nodal interpuso contra Cazzu para fijar una pensión para la hija de ambos, Inti, quien tiene dos años y medio; el cantante también busca tener tiempos de convivencia establecidos y limitar la exposición de la menor en redes sociales. Anteriormente Cazzu había dejado claro que la pensión que recibía no le parecía justa y ha dado a entender que él no convive con su hija.

