Así reaccionó Cazzu ante la demanda de Christian Nodal para fijar manutención y convivencia con Inti

Este fin de semana se confirmó que Christian Nodal interpuso una demanda en contra de Cazzu en relación a la pensión y convivencia con la hija de ambos, Inti. Ahora, la cantante argentina ha hecho su primera publicación en redes sociales tras darse a conocer la noticia; se trató de un carrusel de imágenes donde puede verse a la pequeña.

Así reaccionó Cazzu en redes a la demanda de Christian Nodal

La intérprete de "Con otra" publicó en Instagram una serie de fotografías que muestran tanto su faceta profesional como su vida diaria siendo mamá de Inti. En más de la mitad de las imágenes se le ve modelando para sus materiales de promoción, ensayando y también dando shows ante miles de personas como parte de su más reciente gira, "Latinaje".

Posteriormente se ve a su hija de 2 años y medio. En una de las fotos está bajando las escaleras con una de las hijas de La Joaqui, amiga cercana de Cazzu, mientras ambas usan vestidos de princesas; en otra imagen, la niña está usando unas sandalias de plástico con tacón. Asimismo, hay imágenes de Cazzu e Inti de la mano en la playa.

Cazzu no ha publicado nada que aluda directamente a la nueva polémica con Christian Nodal, pero con su último post parece dar el mensaje implícito de que ella se encuentra enfocada en dos cosas: su carrera como cantante y su maternidad.

La demanda de Christian Nodal contra Cazzu

Este 16 de marzo Ventaneando confirmó que, como había dado a conocer en diciembre, Christian Nodal interpuso una demanda en contra de Cazzu para establecer una pensión alimenticia fija para Inti y un régimen de convivencia. Según el mismo cantante aseguró a medios de comunicación, la demanda estaría por llegar a Argentina.

Nodal dice que está intercediendo para que la menor "esté expuesta lo menos posible" en redes sociales y "se regulen las visitas" con ella.