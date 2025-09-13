Vince Neil de Mötley Crüe revela su derrame cerebral: “Tuve que aprender a caminar de nuevo”

El mundo del rock se sacudió con una impactante confesión: Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, reveló que sufrió un derrame cerebral que puso en riesgo no solo su carrera, sino también su vida. El cantante compartió la noticia en una entrevista con el Neon Review Journal, donde relató cómo este problema de salud lo obligó a detener temporalmente los planes de la banda.

De acuerdo con Neil, el episodio ocurrió mientras ensayaban para su residencia en el Dolby Live de Las Vegas. La situación obligó a cancelar las primeras fechas, que ya fueron reprogramadas entre septiembre y octubre de 2025. Aunque los médicos le advirtieron que probablemente no podría volver a presentarse, el artista aseguró que nunca perdió la determinación de regresar a los escenarios.

¿Cómo fue la recuperación de Vince Neil tras el derrame cerebral?

El cantante describió el proceso como un reto que implicó meses de rehabilitación. “Tuve que aprender a caminar de nuevo, y fue duro”, confesó. Durante su recuperación, pasó de depender de una silla de ruedas a usar un andador, luego un bastón y, finalmente, a poder caminar sin ayuda.

Neil señaló que fue un “trabajo de tiempo completo” y agradeció el apoyo de Mötley Crüe, quienes cancelaron fechas para permitirle enfocarse en su salud. Hoy, el músico ha retomado su lugar en la banda, demostrando la resiliencia que lo ha caracterizado durante décadas de carrera.

¿Qué es un derrame cerebral y cómo detectarlo?

Un derrame cerebral ocurre cuando el flujo sanguíneo al cerebro se interrumpe, provocando la muerte de células en cuestión de minutos. Entre los síntomas más comunes se encuentran la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, visión borrosa, mareos o dolor de cabeza intenso.

Se trata de una emergencia médica que requiere atención inmediata para reducir secuelas graves. La experiencia de Vince Neil es un recordatorio de la importancia de actuar rápido ante cualquier signo de alarma.

