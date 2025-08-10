El vocalista de la banda CODA, Xava Drago se despide de fans con emotivo mensaje tras ser desahuciado por sus médicos

Recientemente Xava Drago conocido por ser el vocalista y frontman de la banda CODA ha comunicado a través de sus redes sociales que fue desahuciado por sus médicos, por lo que se ha despedido de sus fans.

”Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, compartió en su cuenta de Facebook.

¿Qué problemas de salud tiene Xava Drago?

Hace poco más de un año que el artista fue diagnosticado con cáncer de estómago, el cuál habría avanzado hasta una etapa terminal.

Durante los últimos meses, gente cercana al referente del rock nacional, han organizado todo tipo de eventos en beneficio del vocalista de CODA quien venía probando nuevos tratamientos.

(...) Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas.

Fueron con esas palabras que el cantante ha logrado despedirse de los miles de fans a los que llegó desde principios de la década de los 90’s, donde ha marcado ya a más de una generación.

¿Quiénes son CODA?

CODA fue una de las bandas más escuchadas en México durante los años noventa, su hit ‘Aún’ se ha colado en la memoria de millones de fans de la música rock y el metal.

Sus siete discos publicados les han llevado a presentarse por todo México, América Latina e Incluso Estados Unidos, donde han compartido escenario con bandas de la talla de Scorpions, Def Leppard, Motley Crue entre otras muchas más.