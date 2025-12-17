Violinista de Christian Nodal deja contundente mensaje tras ser despedida

La violinista de Christian Nodal , Esmeralda Camacho, ha ganado popularidad en los últimos días, en especial al formar parte de la polémica que se ha extendido en redes sociales, donde apuntan que el cantante mexicano tenía actitudes “coquetas” con la artista en cuestión.

Recientemente, Esmeralda en su cuenta de TikTok subió contenido, imágenes que muchos usuarios han catalogado como un contundente mensaje ante los rumores de que fue despedida por órdenes de Ángela Aguilar. Te contamos todo el chisme al respecto.

¿Quién es Esmeralda Canape?

Esmeralda Camacho es la violinista de Christian Nodal, aunque en redes sociales es posible encontrarla con el usuario de Esmeralda Canape, quien fue vista en varias ocasiones en las presentaciones del cantante mexicano.

Sin embargo, tras los rumores sobre su supuesto despido, los chismes han crecido notablemente. En su cuenta de TikTok, subió un video donde la vemos tocar música con su violín, mientras las imágenes van acompañadas de la frase “En la música confiamos”.

Por si fuera poco, no es la única publicación que ha hecho la joven. En su cuenta de Instagram, en una historia subió la foto de un libro, donde se logra ver principalmente el título del capítulo que dice lo siguiente: “En este capítulo no hay ninguna buena noticia”.

Imágenes que han generado todo tipo de hipótesis por los internautas, ya que podría indicar que se trata de una indirecta y un contundente mensaje, mientras que los usuarios de las redes explican que podría deberse a un amorío que inició entre ellos.

¿Qué ha comentado Ángela Aguilar?

Recordemos que el posible despido de la violinista de Christian Nodal empezó cuando los usuarios se percataron de que ya no aparecía en sus últimos shows, alimentando el chisme de su posible despido, el cual supuestamente pudo haber sido decisión de Angela Aguilar ante los rumores de una infidelidad entre ellos.

Aunque Nodal y la hija de Pepe Aguilar se mantienen activos en redes sociales, hasta el momento nadie ha dado declaraciones al respecto, ya sea desmintiendo la situación o explicando todo lo que ha pasado.