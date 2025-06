William Levy lanza polémico mensaje a Elizabeth Gutiérrez tras separación

A lo largo de este 2025, uno de los comentarios más sonados a nivel internacional es aquel que habla de la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, misma que se concretó hace tan solo unas semanas. El cubano confirmó su ruptura a través de un mensaje en sus redes sociales y, de paso, lanzó una indirecta que bien podría ser directamente para la que fue su acompañante de vida durante mucho tiempo.

Fue en abril pasado cuando la actriz Elizabeth Gutiérrez confirmó que estaba separada definitivamente de William Levy, destacando con ello algunos conflictos que vivieron a lo largo de los últimos años. La situación en estos meses, lejos de mejorar, empeoró, motivo por el cual el también productor lanzó un mensaje que ha sido catalogado como una indirecta a su ex.

¿Qué mensaje le mandó William Levy a Elizabeth Gutiérrez?

Tras 20 años juntos, y luego de tener dos hijos en común, William Levy y Elizabeth Gutiérrez confirmaron su separación definitiva. El cierre no fue el mejor para ninguno de los dos y, como era de esperarse, los comentarios no han cesado, aunque uno de los más sonados es el que recientemente lanzó el actor, el cual es una indirecta clara de lo que vivió a lado de su ex.

Aprovechando el impacto que tiene en las redes sociales, sobre todo en Instagram, William Levy escribió lo siguiente: “No trato de seducir, trato de ser yo, ¿sabes? Ser yo es lo que me va a dar a mi la oportunidad de estar con una mujer que ame lo que yo soy, y no lo que aparente, o no una pose concreta en un momento concreto, o no una adulación. Eso no es lo que soy, no quiero manejar un personaje todo el tiempo”.

¿A qué contestación se refiere William Levy?

Este mensaje en redes, el cual ha sumado un sinfín de interacciones en las últimas horas, podría ser una clara contestación a lo que Elizabeth Gutiérrez comentó hace unos meses, específicamente en la cena de Navidad, ante sus seguidores: “Una mujer no puede cambiar a un hombre porque ella lo ama, un hombre debe cambiar por sí mismo porque él ama a ella”.