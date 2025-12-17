Yalitza Aparicio en La Casita de Bad Bunny, ¿Qué ha sido de su carrera?

Este lunes 15 de diciembre se llevó a cabo un concierto más de Bad Bunny en la Ciudad de México , y como ya es común hubo invitados que forman parte del medio del espectáculo. En esta ocasión estuvo presente la actriz Yalitza Aparicio, quien formó parte de las celebridades que disfrutaron de estar dentro de La Casita, a lado de otras figuras públicas como Pamela Moreno, Azul Guaita y Lety Sahagún. “Noche tranqui en la casita” fue lo que escribió la actriz en un video que publicó en sus redes sociales donde muestra lo bien que la paso.

¿Qué ha pasado con la carrera de Yalitza Aparicio?

La actriz que despegó por su papel en Roma, y que la catapultó al mundo de la actuación, en el año 2018 ha sido una figura importante en el mundo del cine y de otras áreas que velan por los derechos de las personas indígenas, pues es embajadora de la UNESCO y es parte de la lucha contra el racismo y el clasismo, esto debido a que en el año que su imagen despegó por el mundo actoral y en los Premios Oscar, la actriz fue sumamente juzgada y señalada por su aspecto físico, razón por la que hoy en día es parte de una lucha activa.

La carrera de Yalitza Aparicio ha figurando en grandes proyectos como la película La Gran Seducción, en 2023, estrenada en una plataforma de streaming y Presencias, filme de Amazon Prime lanzado en 2022 en donde la actriz hizo su debut en una historia de terror, un thriller psicológico, en donde demostró que su talento va más allá de lo que el público pensaría, pues es capaz de apostar por otros géneros y darle vida a personajes muy complejos en una ambientación distinta como lo es el terror.

¿Yalitza Aparicio es modelo?

A raíz del gran posicionamiento que Yalitza tuvo en Roma, los reflectores que se posicionaron sobre ella no solo fueron de cine sino también de modelaje, pues diversas marcas de lujo la buscaron para trabajar juntas, una de ellas fue una prestigiada marca de lencería, la cuál hace un desfile cada año. La cantidad de portadas en las que apareció fueron muchas. Con su trabajo amplio el nicho del cine, del modelaje y sobre todo fue una imagen de representación poniendo en alto el lugar de México y su estado natal, Oaxaca.

Actualmente sigue consolidando su carrera pues fue invitada al concierto de Bad Bunny este 15 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, hecho que la sigue posicionando como una gran figura en el mundo actoral.