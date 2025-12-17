“El Patrón” EXPLOTA por las travesuras del Team Cacaraqueo en La Granja VIP y... ¡culpa a Teo!

El Team Cacaraqueo se las ha arreglado para dar contenido en estas últimas semanas de La Granja VIP y sacarnos más de una risa.. ¡desató una ola de bromas y travesuras en contra de "El Patrón" que acabaron por irritarlo y así les reclamó, sobre todo a Teo!

¿Qué dijo "El Patrón" de la ola de bromas del Team Cacaraqueo en La Granja VIP?

"Estos chiflados ya la agarraron de hacerme sus bromitas todos los días", se quejo "El Patrón" ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP... ¡y con toda razón! Pues desde hace varios días los sustos, los objetos escondidos y hasta las maletas afuera del cuarto se convirtieron en travesuras constantes del Team Cacaraqueo.

Ahora que no hay peones y Teo, La Bea y Kim Shantal están juntos todo el tiempo, las diabluras sobre todo en contra de "El Patrón" llegaron a un punto tal que el luchador se quejó e incluso señaló a Teo como el "actor intelectual" de todas las travesuras... ¡las risas sobran, pero a qué costo!

"Todo lo que hiciste en mi clóset, Bea (...) ese traidor de Teo te tuvo que haber ayudado... porque llevo semanas pensando que él era limpio y puro cuando es el actor intelectual de todas esas tonterías que van y me hacen", se quejó "El Patrón" mientras hacía ejercicio.

En medio de las risas de Kim Shantal y La Bea, "El Patrón" se mostró inconforme con todas las diabluras que le hacen: ¡este martes, por ejemplo, le llenaron todo su casillero de productos de limpieza y, por si eso fuera poco, una de las chanclas de "Kimsha" desapareció misteriosamente!

Sin duda alguna, el humor del Team Cacaraqueo está mejor que nunca: cumplieron su propósito de llegar los 4 juntos a la Final de La Granja VIP y ahora se ocupan en reír, pasar el tiempo y afinar sus últimas estrategias... ¡qué tal!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: