¿Yeri Mua invalida? ¡Esta es la verdadera razón por la que la veracruzana aparecio en silla de ruedas en el areopuerto!

La cantante de reguetón mexa, Yeri Mua, recientemente fue captada saliendo del aeropuerto en una silla de ruedas y con la cara cubierta por una manta, por lo que los usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionarse sobre su estado de salud o si había ocurrido algún accidente que la dejara inválida. Pero aquí te contamos la verdadera razón.

La veracruzana declaró en una de sus transmisiones de TikTok que simplemente se sentía cansada y quería evitar a la prensa, por lo que buscó alguna forma de pasar desapercibida. Sin embargo, aclaró que esto provocó que llamara aún más la atención, por lo que lanzó un grito comentando: “me acaban de coj#$r y no puedo caminar”.

Esto nos deja en claro que la “Bratz jarocha” solo quería tener tranquilidad y descansar después de un viaje que, sin duda, la agotó. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud y lista para seguir dando de qué hablar.

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Mua es una cantante de reguetón mexa originaria de Veracruz, México, la cual comenzó su carrera como influencer enseñando tutoriales de maquillaje, sus múltiples polémicas y su particular sentido del humor la lanzaron al estrellato.

Posteriormente inició su carrera musical, la cual la ha llevado a múltiples pasarelas y alfombras rojas de importantes eventos, así como a compartir escenario con grandes figuras del reguetón mexa.

Polémicas más fuertes de Yeri Mua

La jarocha ha estado envuelta en múltiples polémicas, generalmente relacionadas con sus parejas sentimentales. Una de las más comentadas fue con el influencer apodado “Paponas”, quien fue su primera pareja formal y con quien duró varios años. Sin embargo, Yeri Mua lo dejaría por presunto maltrato, ya que, según declaraciones de la cantante, él le robaba, la amenazaba y la hacía menos.

Se dio a conocer el ship “Crymua”, donde la vinculaban con el streamer y modelo español Cry. Aunque sus colaboraciones fueron tiernas y divertidas, todo terminó cuando la cantante inició una relación con su compositor y tuvo que dejar el ship a un lado. Además, declaró que el dinero generado por las colaboraciones se dirigía directamente a la cuenta de Cry y que no todo fue tan positivo como parecía.