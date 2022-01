La Chilindrina confirma cancelación de su esperada bioserie.

María Antonieta de las Nieves nos dijo cuál es su estado de salud.

Aunque era una bioserie muy esperada por ser uno de los personajes más emblemáticos en la historia de la televisión mexicana, María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, aseguró que está confirmada la cancelación de su bioserie por motivos ajenos a ella.

“La mía se canceló, yo tenía una ya apalabrada, ya firmada, la que yo había escrito, pero con todo lo de la pandemia no se pudo llevar a cabo y ahorita ya no puedo estar en stand by, o hago la serie o hago el Circo de la Chilindrina y honestamente me conviene más el circo”, reveló durante un enlace en vivo con Ventaneando.

La querida actriz expresó que ella sí tiene deseos de realizar el proyecto, pero en este momento no puede porque no quiere quedar mal con las empresas que está trabajando y si le confirmaron que si hay gira durante un año, pues ahí estará.

“Sí, ya me comprometí todo este año a estar con esa empresa, con esa empresa voy a estar si Dios quiere que esté bien de salud y lo demás será poco a poco, lo que vaya cayendo, veré qué me conviene hacer. Fue un bonito proyecto que me llenó de ilusión en su momento, valió la pena”, aseguró María Antonieta de las Nieves.

La Chilindrina estará de gira con su circo

Durante la plática con nuestros queridos conductores de Ventaneando, La Chilindrina confirmó que estará de gira con su circo en Estados Unidos durante prácticamente todo el 2022.

La actriz superó el COVID-19 que la aquejó hace unas semanas y está lista para estar de vuelta al trabajo y con la esperanza de que quizá más adelante su bioserie sí pueda llevarse a cabo.

