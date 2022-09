¿Qué representó para Jaime Camil interpretar a Vicente Fernández en su bioserie?

Mucho se ha hablado en torno a la bioserie de Vicente Fernández, lo cierto es, que solo existe una que ha sido avalada y aprobada por la familia del ‘Charro de Huentitán’ y es la que llevará por nombre ‘El Rey, Vicente Fernández’ y será protagonizada por Jaime Camil.

Jaime Camil platicó con la prensa por la serie de Vicente Fernández.

La serie narrará la vida del finado cantante de regional mexicano originario de Huentitán, Jalisco, donde se convirtió en un verdadero ídolo. El encargado de volver a la vida al intérprete de “Mujeres divinas”, “Por tu maldito amor”, “Acá entre nos”, entre otras, a través de su bioserie será Jaime Camil, quien habló en exclusiva para Ventaneando lo que representó para él encarnar al ‘Charro de Huentitán’.

¿Qué dijo Jaime Camil? El actor reveló qué lo hizo llorar al interpretar a Vicente Fernández en su bioserie autorizada. Cuando le preguntaron qué había descubierto sobre este gran personaje que no conocía antes de interpretarlo, Camil respondió que “muchas similitudes con su padre”, ya que tanto su papá como ‘Chente’ eran de provincia.

“Había muchas similitudes de las dificultades que tuvieron ambos para llegar a ser lo que fueron. La forma en la que educó a sus hijos creo que era muy similar a la forma en la que mi papá me educó a mí, la perseverancia”, declaró.

“Sabes, cuando vienes de una pobreza extrema cualquier decisión que tomas no tiene repercusiones, por eso era tan aventado para adelante Vicente”, añadió, pero eso no es todo, también reveló que fue duro para él porque perdió a su padre.

“Fue muy duro porque en las lecturas de los guiones había un punto en que nos ganaba el llanto, pero nos ganaba el llanto no solo por la carga emocional que tiene el proyecto y lo que significa, pero cuando nos acordábamos que Vicente estaba en el hospital, qué lastima verdad que no esté con nosotros porque la idea era que él estuviera en este proceso, que él viera la serie y nos acompañara a la premier y etcétera, pero tuvo este accidente que nadie se esperaba en su rancho y desafortunadamente ya no está con nosotros”, recalcó. Por último, aseveró que “es un proyecto que está lleno de magia y espero que a la gente le guste”.