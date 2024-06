Julio César Chávez desmiente rumores sobre la salud de Yolanda Andrade

En las últimas horas, el legendario ex boxeador Julio César Chávez, ha declarado algunas actualizaciones sobre la salud de su amiga de años, la conductora Yolanda Andrade. Como es sabido, ‘Joe’, quien conduce junto a Montserrat Oliver ‘Montse & Joe’, ha estado enfrentando serios problemas de salud que han causado preocupación tanto entre sus colegas como sus seguidores. Te contamos lo que sabemos.

Julio César Chávez aplaude determinación de su hijo para dejar drogas [VIDEO] Julio César Chávez asegura que su hijo ya tiene pelea programada, aunque aún no cuenta con sentencia por parte del juez en Estados Unidos.

¿Qué pasó con la salud de Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade, consentida actriz y conductora de la televisión mexicana, ha centrado la atención delos medios debido al deterioro de su salud. En las últimas semanas, ha tenido dificultades para comunicarse verbalmente durante las transmisiones en vivo de su programa. Esta situación la ha llevado a utilizar una pizarra para expresar sus pensamientos, lo que ha generado especulaciones y preocupación entre los espectadores.

Montserrat Oliver, amiga cercana y coconductora de Yolanda Andrade, fue la primera en hacer pública la noticia de la recaída de Yolanda. Montse expresó su angustia al ver que Andrade no mostraba mejoría y confesó sentirse impotente al no poder ayudarla más. “Siento impotencia de no poderla ayudar”, dijo Montserrat en una entrevista, reflejando la frustración que sienten los cercanos a Yolanda.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre la salud de Yolanda Andrade?

Julio César Chávez, quien mantiene una estrecha amistad con Yolanda Andrade desde su juventud, ha sido un gran apoyo durante este complicado periodo. En una entrevista reciente en el canal de YouTube de Berenice Ortiz, ‘El Cesar del Boxeo’ y su esposa ofrecieron detalles sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, indicando que, aunque la recuperación es lenta, hay progreso.

Te puede interesar: Yolanda Andrade reaparece y revela su estado de salud

Estamos cerquita de ella. Hay días muy buenos.

¿Le hicieron brujería a Yolanda Andrade?

En medio de la preocupación por su estado de salud, han surgido rumores y especulaciones que sugieren posibles causas para los problemas de Yolanda Andrade. Entre estos, algunos apuntan a la posibilidad de que Verónica Castro pudiera estar involucrada en algún tipo de conflicto con Yolanda Andrade. Julio César Chávez no dudó en desmentir estas especulaciones. En la misma entrevista, aseguró que Verónica Castro no está relacionada con los problemas de salud de Yolanda.

Verónica Castro es muy amiga mía y no creo que haría eso. Las veces que ha hablado con ella, la he visto bien.

Además, se ha hablado de supuestos trabajos de brujería como una posible causa de los padecimientos de Yolanda Andrade. Ante la posibilidad, Montserrat Oliver dejó clara su postura.

Te puede interesar: Amigos de Yolanda Andrade hablan de su verdadero estado de salud

Dios sabrá, el caso es que no hay que descartar todo, qué bueno que va con los mejores doctores.

La situación de Yolanda Andrade sigue siendo monitoreada de cerca por sus amigos y familiares, quienes permanecen optimistas y brindan apoyo incondicional. Julio César Chávez y su esposa continúan al lado de Yolanda, ofreciendo esperanza y compañía en estos momentos difíciles. Los fans de Yolanda Andrade han llenado las redes sociales con mensajes de aliento hacia la querida conductora a quien deseamos una pronta recuperación.