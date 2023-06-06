Una entrevista de Yordi Rosado desató la denuncia de Sasha Sokol.

Fue en marzo del 2022, cuando Sasha Sokol denunció abiertamente a Luis de Llano de supuesto abuso sexual, luego de que el productor minimizara la relación sentimental que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39, durante una entrevista que otorgó a Yordi Rosado.

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Pero, ¿qué opina Yordi de la hecatombe provocada por dicha entrevista?

Como esto ya está en la parte legal, yo trato de ya no tocar tanto el tema por obvias razones, porque es algo muy serio que conlleva muchas implicaciones, pero bueno, siempre las entrevistas, el platicar, pues destapará ciertas cosas que quizás no conocíamos, otras que sí conocemos, pero creo que yo he tratado de tener mucho cuidado, en ser delicado, tratar de ser más responsable y empático con esas situaciones

No, en ningún momento ha habido ningún reclamo por parte de los lados, mi papel no es opinar, sino solamente estar ahí

¿Cómo es la relación de Yordi Rosado y Adal Ramones?

En otros temas, Yordi refrendó el cariño que mantiene por Adal Ramones y su familia, el cual quedó de manifiesto hace unos días al acudir a auxiliar a su hijo Diego, cuando sufrió un accidente a bordo de un carrito de golf en Valle de Bravo.

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Yordi encabezó el corte de listón de la segunda sucursal de hamburguesas de la que es socio en una plaza comercial en el Estado de México.

