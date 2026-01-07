Youtuber es condenada por abuso contra sus hijos: esta es su siniestra historia

El mundo se ha visto conmocionado tras conocerse en detalle la historia de la youtuber Ruby Franke y la terapeuta Jodi Hildebrandt . Fue a través de una plataforma de streaming que trascendieron los motivos por los que ambas fueron condenadas por abuso infantil.

En el caso de Ruby Franke, la historia impacta aún más ya que fueron sus hijos las víctimas directas de las acciones de ambas mujeres y, además, porque utilizaba sus redes sociales para compartir consejos sobre crianza.

¿Quién es Ruby Franke?

Ruby Franke es una youtuber que se hizo muy conocida a partir del año 2015 cuando lanzó el canal “8 Passengers” en el que difundía contenido sobre su vida familiar. En las imágenes se podía ver a la creadora de contenido compartiendo su día a día, en Utah, con su ahora exesposo Kevin Franke y sus hijos Shari, Chad, Abby, Julie, Russell y Eve.

NEW DOCUMENTARY ON NETFLIX‼️ #EvilinfluencerTheJodiHildebrandtStory #JodiHildebrandt #RubyFranke



Ruby Franke was once best known for her popular YouTube channel on which she documented family life with her husband & children. However, In 2023, however, she pleaded guilty to… pic.twitter.com/SAcxMyjaNy — Adriienne F (@imadriienne) December 30, 2025

En las publicaciones, la youtuber indicaba los procedimientos que tomaba para “educar” y “corregir” la conducta de sus hijos por lo que poco a poco comenzó a ser criticada. Ruby Franke luego se integró al proyecto ConneXions un canal de YouTube compartido con Jodi Hildebrandt que terminó de poner a ambas bajo la lupa de la sociedad y la Justicia.

¿Por qué condenaron a Ruby Franke?

Según se muestra en el documental de streaming y según confesaron ambas mujeres, los hijos de Ruby Franke fueron sometidos a trabajos forzados, falta de alimentación y castigos bajo el sol. Además, sufrieron lesiones por haber sido atados con sogas y esposas, además de presentar desnutrición.

Fue el pequeño Russell, de 12 años, quien logró escapar de la casa de Jodi Hildebrandt y sentó el inicio de una investigación que llevó a las mujeres a comparecer ante la Justicia. En 2024, Ruby Franke recibió cuatro condenas que van de uno a 15 años de prisión, cada una por cada uno de los cargos de abuso infantil por los que fue imputada. La misma sentencia recayó sobre Jodi Hildebrandt.