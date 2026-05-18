MasterChef 24/7: Ver EN VIVO y GRATIS el estreno de la transmisión de la nueva temporada HOY domingo 17 de mayo de 2026 online y en directo; inicio del reality show de Azteca UNO gratis, en línea y por internet
El inicio de una nueva temporada de MasterChef inicia HOY domingo 17 de mayo de 2026, en la que se revelarán todos los participantes y detalles del nuevo formato 24/7 del reality show de Azteca UNO.
Inicia de manera oficial MasterChef 24/7 y ahora conocerá a los participantes que lucharán por un mandil y la oportunidad de convertirse en el gran campeón de la primera temporada 24/7 de la cocina más famosa de México. ¡Paso a paso de como votar en MasterChef 24/7! Forma parte de la cocina más famosa de México
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¿Qué es el nuevo formato MasterChef 24/7?
Esta edición de MasterChef será diferente a todo lo antes visto en el mundo, pues el reality de cocina más famoso de México llegará con un formato en vivo las 24 horas del día los 7 días de la semana.
La transmisión regular los domingos la podrás ver por Azteca UNO de 8:00 pm a 11:00 pm. De lunes a viernes de 8:30 a 10:30.