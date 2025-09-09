Era de los más vistos en YouTube y fue encontrado muerto en su casa

El mundo de los videos de videojuegos se ha estremecido, puesto que se dio a conocer que un conocido youtuber muere en el interior de su casa, noticia que sorprendió a todos los seguidores del creador de contenido, puesto que era algo inesperado.

¿A qué se debe el éxito del contenido coreano como el K-Pop? [VIDEO] El fenómeno del k-pop en la actualidad está dando de qué hablar, pero, ¿a qué se le debe su éxito? Pues una experta nos explica los motivos de su éxito.

Aunque aún siguen las investigaciones, las autoridades ya han dado a conocer detalles sobre los resultados que se han obtenido. Para que tengas más información al respecto, te explicaremos todo lo que se sabe.

¿Qué le pasó al youtuber BuzzBean11?

Na Dong-Hyun, en el mundo de los videojuegos, era un importante youtuber surcoreano de 46 años, que se había hecho popular desde el 2010 por todo el contenido que subía a su cuenta oficial. Sus seguidores lo conocían como @BuzzBean11.

Lo alarmante de la situación, es que 48 horas antes, había mencionado a sus seguidores que se encontraba agotado por una larga jornada de videojuegos, detallando que, por mantenerse activo en el juego, solamente durmió aproximadamente 3 horas. Un factor que muchos de sus seguidores consideraban peligroso, puesto que pasaba horas pegado a una pantalla, generando una fuerte carga de trabajo.

¿Qué se sabe sobre la muerte del youtuber BuzzBean11?

Dentro de los testimonios que se han compartido en redes sociales, se habla de que un amigo del youtuber, se encargó de alertar a las autoridades, puesto que no había logrado contactar con el creador de contenido, encendiendo las alarmas sobre su desaparición.

Por lo que policías y bomberos acudieron a su domicilio, a las 8:40 de la mañana lograron entrar, encontrando al joven en el interior de la casa sin signos vitales. Ante tal hallazgo, la policía comenzó a hacer las investigaciones para saber la razón por la que murió el creador del contenido.

Inicialmente, las autoridades han mencionado que no se han encontrado hojas de despedidas o que haya la intervención de terceros en el interior de la casa, por lo que en un inicio podría suponer la muerte por causas naturales, pero es algo que todavía no se confirma en su totalidad.

La causa por la cual murió podrá ser determinada mediante una autopsia, donde los médicos forenses harán un análisis completo para poder obtener un veredicto final. Por ahora son cientos los seguidores que están de luto por la noticia, puesto que durante varios años fue un referente importante en el mundo gamer.