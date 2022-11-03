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FOTOS | Fans de Camilo tachan de “tóxica” a Evaluna.

Los seguidores del cantante colombiano están “cansados” de ver a Evaluna en los conciertos de su esposo y hasta la han apodado la “tóxica”.

Por: TV Azteca

Eva Luna y Camilo con boquita de pezcado..jpg
Camilo y Evaluna
Eva Luna y Camilo acurrucados..jpg
Eva Luna y Camilo aventureros..jpg
Eva Luna y Camilo en blanco y negro..jpg
Evaluna trabajando con mamá..jpg
Evaluna y Marlene en un día muy especial..jpg
Eva Luna y Camilo muy enamorados..jpg
Evaluna en labor de parto..jpg
Eva Luna y Camilo en el mar..jpg
Evaluna con los suyos..jpg
Eva Luna y Camilo de paseo..jpg
Evaluna con su mamá..jpg
Evaluna y Marlene en acción..jpg
Evaluna y papi..jpg
Eva Luna y Camilo una pareja única..jpg
Madre de Evaluna con su yerno..jpg
Camilo y Evaluna posan muy casuales..jpg
Eva Luna en el regazo de Camilo..jpg
Los piecitos de Índigo..jpg
Camilo y Marlen felices..jpg
Marlene disfrutando de la vida..jpg
Eva Luna y Camilo posan para la cámara..jpg
Evaluna y papi relajados..jpg
Evaluna con la familia..jpg
Eva Luna y Camilo se dieron el sí..jpg
Eva Luna y Camilo posan felices..jpg
Eva Luna y Camilo paran la boquita..jpg
Evaluna presume cuerpazo..jpg
Evaluna coquetea con la cámara..jpg
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Camilo y Evaluna
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Camilo y Evaluna
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