Federica Quijano reveló a Pati Chapoy que no visita a su papá en el asilo desde su ingreso

En una entrevista reveladora, la cantante y actriz Federica Quijano reveló a Pati Chapoy detalles íntimos sobre su relación con su padre. En dicha conversación, contó que no lo ha visitado desde que fue metido a un asilo. Sin embargo, explicó las razones por la cual decidió tomar esta decisión.

¿Cómo fue la relación de Federica Quijano y su papá?

Durante la conversación, Quijano reveló que su padre vivió una infancia difícil, pues su mamá se quitó la vida cuando él tenía apenas 12 años, lo cual lo llevó a convertirse en psicoanalista para intentar comprender la tragedia: “Él quiso dedicarse a ser psicoanalista para entender por qué se murió su mamá”.

Esta es la verdadera historia sobre el papá de Apio y Federica Quijano

De igual modo, recordó que durante su niñez y adolescencia tuvo que enfrentar la ausencia emocional: “Ir con mi papá era a veces horrible”, confesó, y posteriormente agregó que cuando estaban con él, no tenían que comer: “Con mi papá no sabías que estaba casado, no sabías que teníamos un hermanito que tenía un año. Primero nos rentó una casa, entonces nos fuimos los tres con él, entonces llegó un momento en que a mi papá se le olvidaba a veces que estábamos, se le olvidaba y nos dejaba solos en la casa por semana y no teníamos que comer”.

¿Cuándo decidieron llevar al papá de los hermanos Quijano al asilo?

Con el tiempo, el papá de Federica comenzó a presentar evidentes signos de deterioro cognitivo: “Empezó a tener como estas lagunas que se les olvidaban las cosas y me mandaba cosas muy extrañas por mensaje de ‘ya hablé con los extraterrestres’ y cosas muy raras”. Por esta razón, fue ingresado a un asilo donde pudiera recibir los cuidados necesarios: “Desde que lo dejé, nunca regresé”, señaló, aunque aseguró que ella y sus hermanos se han encargado de cubrir los gastos.

¿Por qué Federica Quijano no visita a su papá en el asilo?

Finalmente, reconoció que su decisión de no visitarlo pudiera ser mal vista , pero detalló las razones por las cuales tomó esta acción: “Me dicen, ‘tu no quieres regresar, a lo mejor eres mala hija’… Les dije ‘no me importa lo que sea, soy mala hija o no lo soy, pero a mí no me hace bien y no quiero verlo... de todas manera nunca fue…'”.