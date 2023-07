Federica Quijano visitó el foro de Ventaneando, ¿qué nos dijo?

Este miércoles, Federica Quijano visitó el foro de Ventaneando. La integrante del grupo Kabah y actual diputada plurinominal por el estado de Yucatán, habló sobre sus aspiraciones y los motivos por los que decidió incursionar en la política.

¿Federica Quijano seguirá en la política? Al preguntarle a la diputada plurinominal de Yucatán, si continuará en la política, aseguró que “definitivamente" no entró por un asunto de poder o tener un beneficio económico: "Yo no entré por dinero, lo hice porque todos los días vivo el abuso a una persona con discapacidad, que es mi hijo”.

Federica Quijano nos visitó en el foro de Ventaneando. ¿Qué nos dijo?

“Me metí porque no hay cabida para las personas con discapacidad en nuestro país, no existe una inclusión real, la primera ley que se hizo, la primera iniciativa se presentó en el Senado en 2017 y nadie la sigue”, recalcó.

Federica Quijano declaró que muchas personas le han preguntado por qué apoya a los niños con autismo. “Yo cuando llegué y adopté a mi hijo, llegó un niño hermoso que me decía mamá, que bailaba, que cantaba, que defendía a María, mi hija (…) Y de la noche a la mañana, a los tres años y medio, lo pierdo”.

¿Cómo enfrentó la situación?

Federica Quijano aseguró que como mamá soltera, no se está preparada para un diagnóstico, en el que le aseguran que su hijo tiene una enfermedad degenerativa y le quedan escasos años de vida. “Vivir con eso me obliga a respetar los derechos de mi hijo, que han sido violados”, recalcó. También señaló que resulta vergonzoso que en nuestro país solo se unan cuando ocurren desastres naturales, pero no para apoyar el respeto a los derechos de los niños.

“Yo entré ahí (a la política) para tratar de cambiar esa parte que yo vivo en carne propia y evidentemente no ha sido fácil, pero desde que entré a la Cámara, llevo 50 iniciativas presentadas, de las cuales ya se aprobaron cinco. Ya están en el Senado y lograr eso en mi primer año legislativo fue importante. También abrí, por primera vez en la historia, la Subcomisión de Autismo y Salud Mental”, agregó.

¿Cómo ha educado a sus hijos?

Después de tantas injusticias, Federica Quijano optó por educar a sus hijos como ella lo entiende y vive todos los días. Explicó que decidió abandonar la CDMX, por la discriminación de la que fue víctima, ya que aseguró que la llegaron a sacar del cine, del centro comercial, entre otros lugares.

Algo que llamó considerablemente la atención, fue cuando Federica Quijano reveló que su hijo tiene memoria a corto plazo, por lo que no sabe si ya comió o no, además de que le cuesta mucho trabajo decir frases largas.

¿Qué pasará con Kabah?

Al preguntarle sobre qué pasará con Kabah, Federica Quijano declaró que ya habló con sus compañeros, quienes la apoyaron en todo momento, porque ya saben que la política es su pasión.

“He hecho todo lo humanamente posible (en Yucatán). En el 2024, por supuesto que tengo aspiraciones, quiero seguir trabajando, quiero estar ahí, sé que he hecho muchos cambios y quiero seguir haciéndolos”, finalizó.