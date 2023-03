Feng Shui: 5 cosas que debes evitar tener en casa para no atraer la mala suerte.

Al momento de pensar en la decoración de nuestro hogar, todos queremos tener el más bonito, pero no nos ponemos a analizar que tiene que ser algo lleno de armonía para poder alejar las malas vibras y la mala suerte.

Por este motivo, miles de personas recurren al arte chino del Feng Shui que se enfoca en dar las mejores recomendaciones para lograr un equilibrio en la decoración del hogar y evitar que la mala suerte pueda afectar a tu familia.

¿Cómo evitar la mala suerte en tu hogar con el Feng Shui?

De acuerdo con las reglas de Feng Shui, hay algunas cosas que debes evitar por completo colocar en tu sala, ya que podrían afectar la suerte de tu familia y la abundancia en el hogar.

Dentro de las cosas que debes evitar por completo en tu sala para no atraer la poca abundancia o el estancamiento de tus seres queridos, se encuentran las fotos o pinturas con imágenes tristes o violentas, ya que pueden influenciar en el estado de ánimo de la familia y la percepción que tienen de la realidad.

Otro objeto que debes evitar por completo son las cosas rotas, aunque sabemos que en muchas ocasiones no es sencillo tirar los objetos que más queremos, pero cuando ya están completos o no sirven, ya no van a emitir una vibra positiva para la familia y pueden comenzar a romper los planes que tenían.

Aunque sabemos que las plantas con espinas son uno de los objetos preferidos por muchas personas, no es recomendable ponerlas en la sala, ya que el Feng Shui afirma que suelen ser agresivas y causar problemas entre los integrantes de la familia.

Otro punto que debes evitar son las ventanas cerradas, ya que limitan el flujo de la energía positiva en tu hogar y bloquean la abundancia provocando un estancamiento en la mala suerte de la familia.

De igual forma, las ventanas sucias son algo que debes evitar, ya que no permiten el reflejo de la luz en tu casa y eso puede afectar la convivencia de la familia en armonía.