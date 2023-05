Feng Shui: ¿Por qué no es bueno tener caracoles de mar en casa?

Muchas veces hemos escuchado sobre lo que es debemos tener o no en casa, ya que algunos objetos podrían dañar las energías de nuestro hogar y afectar que fluya la paz, prosperidad y riqueza, entre otras cosas. En ese sentido, el Feng Shui menciona que no es bueno tener caracoles de mar en el hogar, ¿por qué?

¿Por qué no ponerle los pies a tu almohada?

Algunas creencias orientales aseguran que es bueno barrer la casa de adentro hacia afuera para sacar las malas energías y así no se esparzan por todo el hogar. Otras señalan que ciertos objetos no son recomendables tener en casa, por ejemplo, uno de ellos son los caracoles de mar.

¿Por qué no hay que tener caracoles de mar en el hogar? Antes de decir por qué no es recomendable, hay que mencionar que el Feng Shui no es una tendencia de decoración, sino un estilo de vida que busca que las energías fluyan de forma positiva.

La razón por la que no debes tener caracoles de mar en casa es porque se trata de naturaleza muerta, que ya no tienen vida, por ende no le aportan energía al hogar. Además de eso, los científicos recomiendan no tener caracoles de mar en el hogar porque ese no es su ecosistema y almacenan microorganismos o bacterias.

El Feng Shui señala también que no es bueno tener esta clase de objetos en casa ya que los caracoles son animales sumamente lentos, lo que podría implicar un estancamiento en futuros planes o proyectos personales.

¿Qué otras cosas no debes tener en casa?

El Feng Shui tampoco recomienda tener en casa cualquier otro tipo de animal muerto, como los disecados, esqueletos o pieles decorativas, ya que todo esto está íntimamente ligado con la muerte y energías negativas.

Aunque muchos consideran que los caracoles de mar son un regalo decorativo, el Feng Shui los descarta por completo, así que si tienes alguno en casa es momento de tirarlo a la basura o deshacerte de él.