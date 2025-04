Influencer Fer Altuzar revela que actor la quiso drogar cuando era menor de edad

En las últimas horas se ha dado a conocer una noticia que, nuevamente, deja en entredicho a algunos actores que trabajan al interior de México. Lo anterior guarda relación con unas declaraciones que soltó Fer Altuzar, consagrada influencer que reveló que, hace tiempo, un actor de televisión la quiso drogar cuando solo tenía 16 años de edad. Así ocurrieron los hechos.

Fer Altuzar se presentó en el podcast “Tenemos Una Cita” para charlar de uno de los momentos más incómodos que ha vivido en su vida, pues, según sus palabras, un consagrado actor de televisión, quien en ese momento estaba en pleno apogeo, estuvo a punto de drogarla con unas pastillas para intentar tener un encuentro íntimo con ella a base de mentiras.

¿Fer Altuzar estuvo cerca de ser drogada por un actor?

En la charla, Fer Altuzar reveló que la primera cita que tuvo con este actor fue positiva, pero que la siguiente vez que lo vio, en un festival de música, las cosas cambiaron. Posteriormente, el actor la habría invitado a una fiesta de su televisora; sin embargo, todo era una mentira pues, según la influencer, este la llevó a un motel en Tlalpan y quiso que se tomara unas pastillas.

“Me dijo que me invitaba a una posada, a mi me valía la fiesta, yo lo quería ver. Pasó por mi súper tarde, me subí al coche con él y estaba como súper acelerado, traía una cajita y la abrió, tenía pastillas y me dijo ‘tómate una’. Eran drogas, yo creo. (...) Me presionó mucho para que me comiera una, yo no lo hice. Me dice ‘ya llegamos’, nos bajamos en Tlalpan y era un motel, pura madre lo de la posada”, relató.

¿Quién es el actor que intentó abusar de Fer Altuzar?

De manera obligada y tomándola de la mano, el actor de televisión llevó a Fer Altuzar al motel, mismo en donde la recepcionista le aseguró que no había ninguna fiesta. Al final, la influencer destacó que no ocurrió nada entre ambos; sin embargo, prefirió omitir el nombre de la persona a fin de evitar problemas más grandes en un futuro.