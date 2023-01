Ferka estalló contra su suegra en las redes. ¿Qué fue lo que pasó?

En un enlace en vivo para Ventaneando, Ferka reveló los detalles que la hicieron estallar contra su exsuegra y explicó en qué va su caso contra Christian Estrada.

¿Qué dijo Ferka sobre el conflicto con su exsuegra y lo que está pasando actualmente con Christian Estrada?



Al ser cuestionada sobre qué había pasado con su exsuegra, pues había tenido que acudir a las redes sociales para acusarla, Ferka respondió sin tapujos: “No acusarla, la verdad como les dije, he estado viviendo este proceso lo mejor que pueda, lo más centrada, pero a veces hay días muy complicados y entonces decidí lanzar este tuit porque estaba muy enojada ese día, porque vi una fotografía de mi hijo y me molestó mucho, como esta cuestión de amor incondicional y te amo, mi nieto”.

“Cuando digo, señora, usted no lo ha buscado en cinco meses, digo, una cosa es el proceso o el problema que tengamos su hijo y yo, o que nos hayamos separado, pero la abuela como tal nunca se acercó a preguntar si está bien, le falta algo. Oye, mijita, ustedes ya se separaron, pero cuentas conmigo. Entonces, pues nada, tal cual, como soy, sin filtro porque me dio mucho coraje, que se ponga luego como esta posición de pobre de nosotros, no vemos a Leonel. Entonces, nada, así va la cosa”.

¿Cómo va el proceso con Christian Estrada?

Ferka fue cuestionada sobre ¿cómo va el proceso?, a lo que la actriz explicó: “sí, él por lo que ven en sus redes está fuera de México, se la pasa muy bien, qué padre, pero al final de cuentas los actos con lo que verbaliza no es congruente y no coincide”.

“¿Qué sigue? Aportar todo lo que tengo que hacer, sigo con mis procedimientos legales, como que empieza lo más rudo también, empezamos un Año nuevo y se fueron de vacaciones todo mundo, entonces, yo sigo con aportando lo necesario y al final de cuentas no estoy castigando absolutamente a nadie, solamente estoy siendo totalmente congruente y respondiendo a los actos que a mí me hicieron, ¿me explicó?”.

Entonces, “lo único que digo es: ustedes son, ven las cosas y cada quien tomará su juicio también, pero pues, no, no están ni en contacto con mi hijo, ni en estas fechas que yo considero que son bastante importantes: Navidad, Año Nuevo, Reyes, Santa Claus y no hubo ningún contacto. Entonces, no coincide lo que dice con lo que hace”.