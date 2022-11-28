Recordamos la vida y trayectoria del actor Héctor Bonilla.

El show debe de continuar y Fernando Bonilla, hijo menor del primer actor Héctor Bonilla, lo siguió al pie de la letra al ofrecer su función de Stand Up ‘Diente de León’, el viernes pasado a tan sólo unas horas de la muerte de su padre, Héctor Bonilla.

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Sí, creo que es lo que hubiera hecho él. Siempre fue un actor muy responsable, siempre fue muy profesional. Estamos tranquilos, estamos muy felices, pues de poder celebrar la vida y el legado de mi padre. Una persona que no le debe nada a nadie y pues, evidentemente muy dolidos, pero tranquilos, no nos quedamos con nada por decir y con nada por escuchar. Y, pues nada, fue un desenlace muy pacífico y muy armonioso

Así fueron los últimos días de su padre.

Fernando compartió cómo fueron los últimos días de Héctor, luego de luchar contra el cáncer de riñón desde hace cuatro años.

Una serie de padecimientos que se habían prolongado y al final, fue bastante en calma, en paz y rodeado de amor y, de su gente más querida. Nos dieron un diagnóstico hace cuatro años que parecía bastante determinante y bueno, disfrutó de cuatro años de vida, y de cariño

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