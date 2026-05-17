Cómo moldear las cejas usando lápiz o sombra y que se vea natural

Muchas mujeres no lo creen, pero las cejas tienen la capacidad de transformar por completo el rostro y por eso es tan importante moldear su forma para que queden impecables. Esto ya que cuando no cuentan con una buena estructura o si se usa un maquillaje muy saturado, pueden endurecer las facciones y hasta dar una apariencia de más años.

¿Cómo perfilar las cejas con maquillaje? Los mejores trucos de belleza para verte radiante

La buena noticia es que para darle estructura a las cejas, solo se necesita una sombra de color o un lápiz especial para hacer los trazos que las mejoren sin sobrecargarlas. De modo que si no eres fan de los métodos más extremos como el lifting, estas técnicas de makeup se volverán tus favoritas.

