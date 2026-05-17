Cómo moldear las cejas usando lápiz o sombra y que se vea natural
Las cejas son una parte muy importante del rostro y saber cómo se deben moldear sin exagerarlas te ayudará a que tu maquillaje quede perfecto todos los días.
Muchas mujeres no lo creen, pero las cejas tienen la capacidad de transformar por completo el rostro y por eso es tan importante moldear su forma para que queden impecables. Esto ya que cuando no cuentan con una buena estructura o si se usa un maquillaje muy saturado, pueden endurecer las facciones y hasta dar una apariencia de más años.
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La buena noticia es que para darle estructura a las cejas, solo se necesita una sombra de color o un lápiz especial para hacer los trazos que las mejoren sin sobrecargarlas. De modo que si no eres fan de los métodos más extremos como el lifting, estas técnicas de makeup se volverán tus favoritas.
- Depila con la forma natural. Las pinzas para depilar no tienen que ser un peligro si se usan con cuidado. Tal como explica un artículo de Virtual Beauty Institute, lo ideal es quitar solo los vellos que se salgan del arco normal y para que sea mucho más estilizado, usa un cepillo limpio que te sirva como guía.
- Apuesta por la técnica de "pelo a pelo". En casos donde las cejas están demasiado cargadas, las facciones se endurecen y hasta la mirada puede opacarse. Así que lo mejor es ir rellenando el área con trazos suaves, como si estuvieras dibujando "pelo por pelo". Si te parece tedioso para todos los días, compra un plumín especial con puntas finas.
- Elige el color correcto para tus cejas. De nada servirá que uses los productos de maquillaje más caros si no encuentras el tono perfecto, tanto para tu piel como para el color de tu pelo. De acuerdo con el sitio especializado Tipology, lo ideal es que el lápiz o las sombras para cejas sean más claros si tienes la melena oscura; y más oscuro si tienes el cabello claro.
- Fija las cejas para mayor duración. Una de las tendencias de belleza más fuertes del momento es la de "cejas orgánicas", y si es tu preferida porque te dura horas intacta, entonces te alegrará saber que puedes tener los mismos resultados con un gel de uso diario. Elige una versión que venga sin color y aplica con firmeza sin crear grumos. También puede ir como primer paso, solo procurando que tu piel no tenga residuos de skincare.