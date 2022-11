Hicimos guardia en la casa de Margarita Portillo. ¿Vimos a alguien?

Leonardo García se pronunció este miércoles en torno al estado de salud de su padre Andrés García, quien permanece en casa de su esposa Margarita Portillo, luego de haber contraído neumonía y de haber consumido sustancias prohibidas, según reveló ella misma.

Evidentemente es esto último lo que a Leonardo no le gustó que se ventilara, pues en un extenso comunicado que publicó en sus redes sociales , se quejó no solo de que Margarita lo exhibiera de una forma “dolosa” y dañara su imagen, sino que afirma que ella no les da acceso a visitarlo y no comparte la información sobre su estado ni los cuidados que recibe.

También afirma que el fin de semana pasado que él estuvo en Acapulco intentó verlo, pero no pudo localizarlo; no obstante, que desde el primer momento se supo que Andrés estaba en casa de Margarita.

De hecho, este programa se mantuvo en guardia todo el fin de semana en el domicilio de Margarita, sin que Leonardo se haya hecho presente, aunque trascendió que junto con su actual novia, fue al concierto que los 90’s Pop Tour ofrecieron en Acapulco, según lo compartió en redes sociales

Te puede interesar: Margarita Portillo responde al comunicado hecho por Leonardo García.

Ventaneando hizo guardia en la casa de Andrés García

Estas son imágenes de la guardia hecha por Ventaneando, los días viernes, sábado y domingo, cuando en la casa de Margarita hubo gran movilización de personal médico, así como recepción de medicinas y enseres para la atención médica de Andrés, pero nunca la visita de su hijo.

Por cierto que, el comunicado de Leonardo García, recibió diversos comentarios de apoyo en las redes sociales, entre ellos el de Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Moctezuma, y el de Roberto Palazuelos, quien escribió “A esta Margarita solo le importa el dinero”.

También te puede interesar: Papás de Debanhi Escobar denunciarán al payaso Platanito. ¿Por qué?