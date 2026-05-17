Ni la lluvia la detuvo: Cazzu conquista el Tecate Emblema 2026… ¡Y sus fans le mandan mensaje a Nodal!

¡Cazzu conquista el Tecate Emblema 2026! Si bien la argentina inició su presentación con 20 minutos de retraso y algunos problemas técnicos en el micrófono debido a una fuerte lluvia, la situación se resolvió rápidamente y, en cuestión de minutos, la intérprete de “La Jefa” logró encender el escenario principal con uno de los shows más esperados del festival.

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A lo largo de poco más de una hora, la artista interpretó grandes éxitos como "La Cueva”, "Con Otra”, "Tú y Tú” y "La Jefa”, entre otros. Sin embargo, uno de los momentos más especiales de su presentación fue cuando rindió homenaje a la Reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla.

Cazzu rinde homenaje Selena Quintanilla en el Tecate Emblema 2026

Cazzu aprovechó la recta final de su presentación en el Tecate Emblema 2026 para rendir homenaje a Selena Quintanilla con una impecable interpretación de uno de sus más grandes éxitos: "Si una vez”. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la argentina interpreta este tema. Hace tan sólo unos días, Cazzu sorprendió a sus seguidores al cantarlo junto a AB Quintanilla, hermano de Selena, en San Antonio, Texas.

Fans de Cazzu mandan fuerte mensaje a Christian Nodal

Previo al cover de Selena, Cazzu se tomó unos minutos para hablar con sus fans. Durante este momento, mencionó que "algunos” tal vez la conocen por "leyendas urbanas”, comentario que fue interpretado como una indirecta hacia su expareja, Christian Nodal, lo que generó reacciones entre el público. Sin embargo, tras la respuesta de sus seguidores, la propia artista pidió evitar dichos comentarios para no meterse en problemas.

Cazzu tiene prohibido hablar de Nodal

Dicha petición se hizo luego de que la cantante revelara que no tiene permitido hablar de ninguna cuestión que involucre a su expareja, debido a cuestiones legales: "No tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora, legalmente, no lo puedo hacer. Si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, así que me gustaría que sí entiendan eso”, confesó durante su llegada a la Ciudad de México.