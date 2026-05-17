Mihály Csíkszentmihályi, psicólogo húngaro: “Las mejores experiencias de la vida no son pasivas ni relajantes”

La psicología es una rama sumamente compleja ya que se dedica al estudio de la mente y el comportamiento, profundizando en aspectos como los factores sociales y biológicos. En la historia existen varios intelectuales que se dedicaron a ahondar en esta disciplina, como Mihály Csíkszentmihályi.

Entre sus aportes, el psicólogo dejó aportaciones que se enfocaron en las reacciones del cuerpo humano ante diversas experiencias que resultan gratificantes, ya sea de buena o de mala manera, contemplando que estas emociones son parte natural de la vida. Y por esto es que se le suele atribuir la frase: "Las mejores experiencias de la vida no son pasivas ni relajantes", que englobaría parte de sus conceptos principales.

Qué significa la frase: "Las mejores experiencias de la vida no son pasivas ni relajantes", atribuida a Mihály Csíkszentmihályi

Gracias a que mucha de su labor se centró en la psicología positiva, es que algunos de los enunciados acuñados a Mihály Csíkszentmihályi abogan por distinguir el ocio pasivo del recreativo, aceptando que son indispensables para un correcto desarrollo a todos los niveles.

“Flow” es uno de los libros publicados por el psicólogo Mihály Csíkszentmihályi|Amazon

Por otra parte, en su libro publicado en 2005 "Flow" o "Fluir" en su traducción al español, Mihály Csíkszentmihályi resalta que, para tener una vida feliz y alcanzar el éxito personal, hay que aprender a fluir. Esto implica disfrutar de cada momento y concentrarse en cualquier trabajo de forma plena.

¿Quién era Mihály Csíkszentmihályi?

Mihály Csíkszentmihályi fue un psicólogo húngaro con ascendencia estadounidense, reconocido por su amplia trayectoria en esta disciplina tanto como investigador como académico. De acuerdo conn la biografía de Claremont Graduate University, fue uno de los pioneros y fundadores del campo de la "psicología positiva".

Mihály Csíkszentmihályi tuvo una trayectoria brillante como psicólogo, investigador, académico y autor|Claremont Graduate University

También habría sido el precursor del llamado "estado psicológico de rendimiento óptimo" y llegó a ser conocido como "padre del estado de flujo", que hace referencia al estado mental de inmersión en cierta actvidad, derivando en disfrute y la pérdida de la noción del tiempo. Entre sus teorías, señalaba que esto ocurre cuando una tarea compagina con las habilidades de una persona, según explica un artículo de Psicología y Mente.