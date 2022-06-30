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FOTOS | Recordamos la trayectoria de Fernando del Solar en TV Azteca.

Lamentablemente nuestro querido Fer del Solar falleció. Recordamos con mucho cariño los programas en los que participó con la familia de TV Azteca.

Por: TV Azteca

muere fernando del solar.jpg
sexos en guerra fernando del solar.jpg
ganale al chef fernando del solar.jpg
la academia fernando del solar.jpg
vla fernando del solar.jpg
vla equipo fernando del solar.jpg
vla con cocina fernando del solar.jpg
venga la alegria fernando del solar.jpg
sergio sepulveda y fernando del solar.jpg
roger gonzalez y fernando del solar.jpg
pato y fernando del solar vla.jpg
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ricardo casares y fernando del solar.jpg
mau mancera y fernando del solar.jpg
mariano y fernando del solar.jpg
los destrampados y fernando del solar.jpg
kristal y fernando del solar.jpg
el capi y fernando del solar.jpg
flor rubio y fernando del solar.jpg
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fernando del solar todo un show.jpg
todo un show fernando del solar.jpg
fernando del solar y Cynthia y laura g.jpg
el chino ismael y fernando del solar.jpg
choco y fernando del solar.jpg
fernando del solar muere.jpg
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fernando del solar murió.jpg
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