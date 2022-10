“Nosotras sí sabemos la verdad": Mamá de Fernando del Solar defiende a Anna Ferro.

La polémica sigue instalada desde hace ya un tiempo y en esta ocasión la mamá de Fernando del Solar rompe el silencio tras los recientes mensajes de Ingrid Coronado.

Fernando del Solar se comprometió con su novia tras 4 años de relación.

No hace mucho tiempo la ex esposa del argentino había dicho que desde la muerte de Del Solar la familia de este no la había buscado para saber de sus dos hijos, esto pese a que tenían buena relación con los menores, pues convivían mucho con ellos afirmando que “no han tenido oportunidad de verlos”. No solo esto sino que destacó que no tenía ningún motivo para negar que convivieran con ellos.

¿Qué dijo la mamá de Fernando del Solar tras el mensaje de Ingrid Coronado?

A partir de Facebook la madre de Del Solar se expresó a favor de Anna Ferro, expareja de su hijo, y comentó: “Anna Ferro, la gente habla porque no sabe. Nosotras sí sabemos la verdad y no necesitamos hacer ruido. Hoy se cumplen tres meses de tu partida y honramos tu memoria hijo. ¡Arriba los corazones! ¡Siempre en el mío”.

Previamente había expresado: “Anna Ferro nosotras somos familia, y sabemos cómo son las cosas”. Ninguno de los mensajes lo respondió la coach de yoga de forma pública aunque no hay por qué pensar que esto pase si tenemos en cuenta que Coronado nunca llegó a tener una buena relación con su familia política al punto de que dijo que tenía la sensación de que “no les gustaba que yo fuera pareja de su hijo”.

Queda claro que la polémica continuará así como que la relación de Ingrid Coronado con la familia de Fernando del Solar difícilmente llegue a buenos términos, al menos en lo que se refiere al corto plazo. Queda ver que termina aconteciendo entre las partes que seguirán teniendo sus puntos de no encuentro como de diferencias.